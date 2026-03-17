martes 17 de marzo de 2026
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FENÓMENO

Una “megatormenta de marzo” golpea Chicago

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que la ciudad experimentará máximas de 26 grados Fahrenheit (−3,3 °C) este martes.

Una “megatormenta de marzo” golpea Chicago.
Una “megatormenta de marzo” golpea Chicago. | AFP

El fenómeno, denominado la “megatormenta de marzo” por meteorólogos, surge tras la interacción entre una masa de aire ártico proveniente de Canadá y aire húmedo del Golfo.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que la ciudad experimentará máximas de 26 grados Fahrenheit (−3,3 °C) este martes.

Tras el avance de la “megatormenta de marzo”, se emitieron avisos de ventisca desde Dakota del Sur hasta Michigan e Illinois.

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De acuerdo con el organismo meteorológico y WeatherBug, se esperan ráfagas de viento generalizadas de entre 72 a 96 km/h (45 a 60 mph), lo que reduce la visibilidad a casi cero.

Durante la madrugada del martes se prevé un endurecimiento de las condiciones invernales, ya que habrá chubascos de nieve y una mínima de 14 grados Fahrenheit (−10 °C), una temperatura baja para un mes en el que, estadísticamente, Chicago suele dejar atrás los registros negativos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta secuencia de frío intenso debería ser transitoria: para el miércoles, el termómetro repuntará hasta 44 grados Fahrenheit (6,6 °C), marcando el retorno a un clima más habitual para la época.

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