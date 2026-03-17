En el aniversario del natalicio de Sergio Denis, su hija exige justicia por la muerte

A siete años de la muerte de Sergio Denis, su hija Bárbara Hoffmann realizó un conmovedor posteo en redes sociales en el que reclamó justicia por su padre.

En la publicación, Hoffmann dedicó unas sentidas palabras que emocionaron a sus seguidores. En el posteo, ella compartió la última foto que le tomaron al cantante antes del accidente que sufrió en Tucumán, episodio que terminó con la vida de Sergio.

“Esta foto que tomó mi hermana representa cómo papá llegaba y se iba todos los días a trabajar”, escribió al comienzo del posteo.

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Luego recordó aquel viaje que marcaría el final de la vida del cantante: “Hace 7 años, un 11 de marzo, y de esta misma manera, después de pasar a saludar a mamá, emprendió un vuelo a Tucumán para hacer lo que hizo toda su vida: trabajar y disfrutar con su público, sin saber que ese iba a ser su último viaje, que iba a cantar sus últimas canciones y que no iba a volver más…”, dice la publicación.

¿Cómo fue el accidente fatal de Sergio Denis?

El 11 de marzo de 2019, el cantante cayó del escenario donde actuaba en Tucumán. Sufrió varias lesiones de las que fue operado pero nunca pudo recuperar la conciencia: falleció en 2020.

Sergio Denis murió en la mañana del 15 de mayo. Según el parte médico de la clínica, una arritmia ventricular desembocó en el paro cardíaco que le causó la muerte. Sólo dos de sus hijos, dos hermanos y su exesposa pudieron estar en su entierro.