Cuándo inicia el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo.

El 24 de marzo comenzará el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un boliche en Ipanema, Rio de Janeiro.

Cabe destacar que desde hace dos meses, la joven permanece en Brasil con arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El caso contra Paéz arrancó cuando se viralizó un video en el que la argentina realiza gestos propios de los primates y les grita "Monos. Uh, uh, uh" a los empleados del bar.

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A partir de esas imágenes se abrió una causa penal por injuria racial, una figura que sanciona actos discriminatorios en Brasil.

La audiencia del 24 de marzo será clave para el futuro de la abogada oriunda de Santiago del Estero, que hasta el momento permanece arrestada en el vecino país.