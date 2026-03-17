Desde el martes 17 y hasta el sábado 21 de marzo, el programa UBA en Acción desarrolla su primera actividad del año en el barrio porteño de Chacarita, con una propuesta que combina atención sanitaria, asesoramiento profesional y orientación educativa gratuita para la comunidad. El operativo se realiza en Av. Triunvirato y Teodoro García desde las 9 de la mañana.

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La iniciativa reúne a docentes, estudiantes y profesionales de la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de acercar servicios esenciales a vecinos, especialmente en contextos de vulnerabilidad, promoviendo el acceso a la salud y a derechos básicos.

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Atención médica gratuita en Chacarita: controles de salud, odontología y estudios

Durante toda la semana, quienes se acerquen podrán acceder a múltiples prestaciones sin costo. Entre ellas se destacan la atención odontológica en consultorios móviles, controles clínicos generales, estudios oftalmológicos y análisis básicos.

También se realizan controles de presión arterial, glucemia y evaluación de factores de riesgo cardiovascular, con el objetivo de fomentar la prevención y el diagnóstico temprano.

Servicios veterinarios gratuitos en CABA: vacunación, castración y atención para mascotas

Uno de los ejes del operativo es la atención veterinaria gratuita para perros y gatos. Se brindan servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones, además de consultas sobre cuidado responsable de animales.

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Este tipo de acciones no solo impacta en el bienestar animal, sino también en la salud pública y la convivencia urbana.

Asesoramiento legal, contable y psicológico gratuito: cómo acceder

El programa también incluye asesoramiento jurídico y contable para resolver dudas sobre trámites, derechos o situaciones económicas. A esto se suma atención psicológica y espacios de orientación en salud mental y prevención de adicciones.

Estos servicios apuntan a brindar acompañamiento integral y facilitar el acceso a información clave para la vida cotidiana.

Orientación vocacional UBA: carreras, becas y cómo inscribirse

Además de la atención en salud, UBA en Acción ofrece orientación vocacional para quienes deseen estudiar en la universidad. Se brinda información sobre carreras, programas como UBA XXI, becas disponibles y opciones de formación en el Centro Universitario de Oficios.

El objetivo es acercar la educación superior a más personas y promover oportunidades de desarrollo.

UBA en Acción 2026: días, horarios y cronograma completo en Chacarita

Las actividades se desarrollan durante toda la semana, aunque el jueves se destaca como la jornada más completa, con la totalidad de los servicios disponibles.

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El sábado se realizará un cierre con una jornada integral que incluirá controles de salud, estudios clínicos, asesoramiento profesional y atención veterinaria en horario de 9 a 12 horas.

Qué es UBA en Acción: el programa solidario de la Universidad de Buenos Aires

UBA en Acción es el Programa Integral de Acción Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, coordinado por la Secretaría de Extensión Universitaria. Su objetivo es llevar servicios, conocimiento y asistencia a barrios con necesidades, a través del trabajo conjunto de docentes, investigadores y estudiantes.

El programa se enfoca en tres ejes: atención primaria de la salud, educación no formal y desarrollo comunitario.