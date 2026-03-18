El proceso de envejecimiento conlleva transformaciones biológicas en el cerebro que impactan de manera directa en las funciones cognitivas. Según la información difundida por el PAMI, capacidades como la memoria, la atención, el aprendizaje, la toma de decisiones y el lenguaje son las áreas que suelen verse más comprometidas con el paso de los años. Si bien estas modificaciones no siempre derivan en afecciones de gravedad, el organismo advierte sobre casos donde el desgaste supera los niveles esperables para la edad y la formación del individuo.

La distinción entre un envejecimiento saludable y un cuadro de deterioro cognitivo resulta central en la guía que presento PAMI. En una situación de normalidad, una persona puede presentar dificultades para recordar detalles de eventos ocurridos hace un año o el nombre de conocidos con quienes no mantiene un contacto frecuente. En estos escenarios, el olvido de objetos o sucesos ocurre de forma ocasional y es el propio adulto mayor quien manifiesta preocupación, mientras que su círculo íntimo no percibe cambios alarmantes.

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Por el contrario, el PAMI identifica el deterioro cognitivo mediante síntomas de mayor frecuencia y profundidad. La incapacidad para retener detalles de conversaciones recientes o el olvido del nombre de amigos y familiares cercanos se presentan como señales de alerta. A diferencia del proceso natural, en estos casos el entorno social suele detectar la anomalía con mayor claridad que el propio afectado, quien puede no ser consciente de las complicaciones recurrentes para terminar oraciones o encontrar las palabras adecuadas.

El protocolo de acompañamiento y el diagnóstico compartido

Ante la presencia de estos síntomas, PAMI subrayó la importancia de que el entorno cercano participe activamente en la consulta médica. El protocolo indica que el especialista suele requerir una entrevista con familiares o allegados para obtener datos sobre comportamientos que el paciente no percibe. Este cruce de información es el método estipulado para identificar señales que podrían pasar desapercibidas en una evaluación individual y determinar la necesidad de un seguimiento profesional.

El acompañamiento del ser querido debe basarse en la empatía y la paciencia, según la hoja de ruta oficial del instituto. Las personas que atraviesan una merma en sus capacidades cognitivas suelen experimentar niveles altos de frustración. Por este motivo, el PAMI recomienda a los familiares mantener una postura comprensiva, evitando emitir juicios sobre las limitaciones que surgen. La escucha activa se establece como el método primordial de contención para evitar conflictos innecesarios durante el proceso.

En el marco de un entorno seguro, el organismo desaconseja señalar como errores los episodios de pérdida de memoria. En su lugar, propone mantener los vínculos afectivos y la integración social del afectado a través de actividades recreativas compartidas. Estas acciones buscan mitigar el impacto emocional que el deterioro genera tanto en el paciente como en su círculo más próximo, priorizando siempre la estabilidad del entorno convivencial.

Adaptación de la rutina y seguridad en el hogar

La transición hacia nuevos hábitos es otra de las recomendaciones centrales que brinda el instituto para quienes conviven con esta condición. La implementación de etiquetas para identificar llaves y frascos, así como la reorganización del mobiliario, tienen como fin evitar caídas y situaciones de confusión dentro de la vivienda. Estas medidas de ordenamiento físico son parte integral del esquema de cuidado sugerido para compensar la pérdida de autonomía en las tareas cotidianas.

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El esquema de asistencia estipulado por el PAMI incluye la supervisión directa en la administración de medicación y alimentos. El mantenimiento de la higiene personal y del hogar también se listan como tareas donde el apoyo de terceros resulta indispensable. La digitalización de las consultas y el seguimiento médico a través de la cartilla oficial completan el marco de herramientas disponibles para gestionar el día a día de un afiliado con diagnóstico de deterioro cognitivo.

GZ /lr