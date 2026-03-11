El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) lanzó una advertencia oficial ante el incremento de denuncias por intentos de estafas detectados en los últimos días. Los delincuentes utilizan llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp para contactar a los beneficiarios simulando ser personal administrativo del organismo con el objetivo de obtener datos sensibles.

Bajo la modalidad de "validación de datos" o la supuesta gestión de turnos médicos, los estafadores buscan que los adultos mayores realicen pagos o entreguen códigos de seguridad. Desde el organismo aclararon que ningún trámite tiene costo y que los agentes de la institución tienen terminantemente prohibido solicitar transferencias bancarias o información financiera por vías informales.

Los reportes indican que los atacantes emplean técnicas de phishing cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios. En muchos casos, los delincuentes mencionan la necesidad de renovar la credencial o confirmar una receta electrónica para generar confianza en la víctima. Sin embargo, el PAMI recordó que estos procesos se realizan de forma automática o presencial en las agencias sin intermediarios telefónicos.

Canales oficiales y validación de credenciales

El organismo ratificó que las únicas herramientas válidas para la atención médica y el retiro de medicamentos son las credenciales oficiales. Estas incluyen la credencial digital (disponible en la aplicación móvil), la tarjeta plástica tradicional y la credencial provisoria con código QR. Ningún otro documento o código enviado por servicios de mensajería externa posee validez legal para los prestadores de salud.

La gestión de turnos para especialistas o para la realización de estudios de diagnóstico se mantiene exclusivamente a través de los canales oficiales. Los afiliados deben utilizar la aplicación de PAMI, el sitio web institucional o comunicarse directamente con sus médicos de cabecera. La entidad enfatizó que la asignación de turnos no requiere el pago de ningún canon ni la entrega de claves de seguridad recibidas por SMS.

"PAMI nunca te va a solicitar tus claves, números de tarjeta o que realices un pago para obtener un beneficio o turno médico", señalaron fuentes del organismo en un comunicado destinado a prevenir el fraude digital. La recomendación principal para los familiares y beneficiarios es cortar la comunicación ante cualquier solicitud sospechosa y realizar la denuncia correspondiente a través de las líneas gratuitas habilitadas.

Medidas de seguridad frente al phishing

Los especialistas en ciberseguridad que colaboran con el sector público advierten que los adultos mayores son un blanco frecuente para el robo de identidad. El engaño suele comenzar con una urgencia ficticia, como la pérdida de un turno ya programado o la baja de un servicio, para presionar a la persona a tomar una decisión rápida sin verificar la fuente de la llamada.

Ante cualquier duda sobre la veracidad de un contacto, el organismo recomienda comunicarse con PAMI Escucha marcando el número 138 desde cualquier lugar del país. También se puede recurrir a los centros de atención local para verificar trámites pendientes. Es fundamental no compartir nunca códigos de verificación que lleguen al celular, ya que estos suelen ser la llave de acceso para que los delincuentes tomen el control de cuentas de WhatsApp o aplicaciones bancarias.

El sistema de recetas electrónicas continúa funcionando con normalidad y no requiere de ninguna acción telefónica por parte del jubilado para su activación. Los médicos cargan las prescripciones en el sistema y el afiliado solo debe presentarse en la farmacia con su credencial y Documento Nacional de Identidad. Cualquier pedido de dinero en efectivo o transferencia para "agilizar" estos envíos constituye un delito de estafa.

