El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) relanzó este lunes el programa "Sonrisa Mayor", una iniciativa que busca saldar la deuda histórica en atención bucodental. La principal novedad de esta etapa es la ampliación de la cartilla de prestadores en puntos críticos como el Gran Buenos Aires y Rosario, donde la demanda de turnos suele desbordar la capacidad instalada del sistema.

La modificación estructural más relevante para este marzo de 2026 radica en el modelo de financiamiento del servicio. El organismo dejó atrás el sistema de pago por cápita fija, donde el profesional recibía un monto fijo por paciente asignado, para pasar a un esquema de pago por "práctica realizada". Este cambio busca incentivar a los odontólogos a realizar más intervenciones y reducir de forma drástica las listas de espera.

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Con este nuevo mecanismo, el PAMI busca eliminar los cuellos de botella que afectaban principalmente la colocación de prótesis, pernos y coronas. Bajo el sistema anterior, la rentabilidad de estas prácticas complejas era baja para los consultorios privados, lo que derivaba en demoras de meses o incluso años para los afiliados que necesitaban una rehabilitación dental completa.

Libre elección de profesionales y cartilla digital

Una de las ventajas competitivas del programa actual es la libertad de elección. Los jubilados ya no están atados a un dentista asignado de forma forzosa por su zona de residencia. Ahora, cada afiliado puede consultar la cartilla digital desde la aplicación oficial o la web del instituto y elegir al profesional que prefiera, siempre que este se encuentre dentro de la red de prestadores de "Sonrisa Mayor".

Para acceder a una consulta, el paciente debe solicitar a su médico de cabecera una orden electrónica para el servicio de odontología. Una vez que cuenta con esa orden, puede ingresar al buscador de cartilla, filtrar por especialidad y localidad, y contactar directamente al consultorio elegido para coordinar el día y la hora de la atención, sin intermediarios ni trámites presenciales en las agencias.

El programa cubre de manera integral desde las prácticas preventivas básicas, como limpiezas y extracciones, hasta tratamientos de alta complejidad. "El objetivo es que el jubilado recupere la funcionalidad de su boca", explicaron fuentes del organismo. La cobertura incluye la confección de prótesis totales o parciales de acrílico, además de los arreglos de caries y tratamientos de conducto necesarios para mantener la salud oral.

Impacto en Rosario y el Gran Buenos Aires

El refuerzo de la atención en Rosario y el conurbano bonaerense responde a un análisis de datos de gestión que mostraba una saturación mayor en estos centros urbanos. La incorporación de nuevos centros odontológicos y consultorios particulares bajo el régimen de pago por prestación busca nivelar la oferta de servicios en zonas donde los afiliados debían trasladarse largas distancias para encontrar un profesional disponible.

Desde el sector odontológico, la recepción del cambio de pago fue positiva. Distintas cámaras profesionales habían señalado que el sistema de cápita era "económicamente inviable" frente a la inflación de los insumos médicos, muchos de los cuales son importados. Al cobrar por cada arreglo o prótesis terminada, los dentistas logran cubrir mejor sus costos operativos y agilizan el alta de los pacientes.

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El PAMI también habilitó una línea de consulta específica para reportar demoras excesivas o cobros indebidos por parte de los prestadores. Es importante recordar que todas las prácticas incluidas en el programa "Sonrisa Mayor" son gratuitas para el afiliado, ya que el Instituto abona directamente al profesional los honorarios y el costo de los materiales utilizados en cada intervención.

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