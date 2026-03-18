Los gobiernos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) iniciaron una implementación masiva de herramientas de inteligencia artificial en sus flujos de trabajo sanitario. La medida busca mitigar el estrés sistémico que enfrentan los centros de salud debido a la situación geopolítica regional y la creciente llegada de población desplazada.

Esta transición hacia la salud digital responde a una necesidad de gestionar recursos humanos y técnicos que se volvieron escasos por la presión asistencial. En Riad y Dubái, los ministerios de salud integraron algoritmos de triaje que permiten clasificar a los pacientes según su gravedad de manera inmediata.

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El sistema procesa datos en tiempo real para derivar los casos urgentes a los especialistas disponibles, reduciendo los tiempos de espera en las guardias saturadas. Las autoridades sanitarias confirmaron que el objetivo primordial es elevar la productividad del sector entre un 10% y un 15%

Inversión tecnológica y optimización de recursos

El Ministerio de Salud de Arabia Saudita destinó partidas presupuestarias específicas para el desarrollo de centros de comando asistidos por IA. Estos nodos monitorean la ocupación de camas y la disponibilidad de insumos críticos en toda la red hospitalaria del país.

Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos consolidaron su plataforma "Malaffi", que conecta a proveedores de salud públicos y privados bajo un esquema de intercambio de datos unificado. La herramienta utiliza modelos predictivos para identificar brotes de enfermedades en campamentos de refugiados y zonas fronterizas.

El uso de software de reconocimiento de imágenes

"La inteligencia artificial no reemplaza al médico, pero acelera la capacidad de respuesta en contextos de crisis", señaló un informe reciente de la Autoridad de Salud de Dubái (DHA).

Diagnóstico por imágenes y telemedicina avanzada

La escasez de radiólogos y especialistas en zonas alejadas de los grandes centros urbanos impulsó el uso de software de reconocimiento de imágenes. Estos sistemas analizan placas de tórax y tomografías en segundos para detectar patologías pulmonares o traumatismos graves.

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La telemedicina también experimentó un crecimiento sostenido en la región del Golfo como parte de esta estrategia de salud digital. Las consultas virtuales permiten que los profesionales de la salud atiendan a pacientes en áreas remotas sin necesidad de traslados físicos que sobrecarguen la infraestructura de transporte.

Los datos indican que el 30% de las consultas de seguimiento se realizan ahora mediante plataformas digitales cifradas que garantizan la privacidad del paciente. La tecnología se aplicó con éxito en hospitales de campaña y centros de atención primaria que reciben a civiles afectados por los desplazamientos en la península arábiga.