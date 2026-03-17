El oasis de Siwa, ubicado en una de las zonas más profundas de la Depresión de Qattara en el desierto occidental de Egipto, registró este lunes un incremento histórico en la llegada de visitantes internacionales. El fenómeno responde a una tendencia global que busca destinos alejados de los circuitos tradicionales como las pirámides de Giza o el Valle de los Reyes.

Según los datos reportados por agencias de viajes en El Cairo, la ocupación de los alojamientos construidos con kershef, una mezcla tradicional de sal y barro, alcanzó su capacidad máxima durante la primera quincena de marzo de 2026.

Este material, compuesto de sal, arena y arcilla, es la base de la histórica Fortaleza de Shali, el centro urbano del oasis

Este enclave milenario, situado a unos 560 kilómetros de la capital egipcia y cerca de la frontera con Libia, mantuvo durante siglos una cultura beduina aislada. Sin embargo, la difusión masiva de imágenes de sus lagos de sal de color turquesa intenso en plataformas digitales aceleró la transformación del área.

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Los nómades digitales y los viajeros de alto poder adquisitivo priorizan actualmente este paisaje por su estética despojada y la posibilidad de una desconexión tecnológica efectiva.

El impacto de los lagos de sal en el turismo global

La principal atracción de la zona son las piletas de sal, formaciones naturales donde la densidad del agua permite la flotación absoluta. La extracción comercial de sal en estas minas a cielo abierto convive con el flujo turístico, generando un ecosistema económico mixto.

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"El interés por Siwa no es solo paisajístico, sino que responde a una búsqueda de autenticidad y bienestar físico en entornos vírgenes", señaló un informe de la publicación internacional Vanity Fair sobre las nuevas rutas del lujo en el norte de África.

A diferencia de otros centros turísticos egipcios, Siwa no cuenta con una infraestructura hotelera convencional de grandes cadenas. El desarrollo se concentró en eco-lodges que respetan las normas de construcción ancestrales.

Situado a unos 560 kilómetros de la capital egipcia y cerca de la frontera con Libia

El uso del kershef permite mantener temperaturas estables frente al clima extremo del Sahara, lo que atrajo a arquitectos y diseñadores de todo el mundo. Este material, compuesto de sal, arena y arcilla, es la base de la histórica Fortaleza de Shali, el centro urbano del oasis.

Preservación de la identidad cultural beduina

La comunidad local, de origen bereber y hablante del idioma siwi, enfrenta el desafío de gestionar este crecimiento sin alterar sus costumbres. El Consejo de Ancianos de Siwa mantiene restricciones estrictas respecto al comportamiento de los visitantes y el consumo de alcohol, que está prohibido en gran parte de la región.

La integración de los turistas en la vida cotidiana del oasis se realiza bajo normas de respeto a la privacidad de las familias locales y las tradiciones religiosas predominantes. El diario español El País reportó este lunes por la tarde que el Gobierno egipcio inició un plan de pavimentación y mejora de la ruta que une el oasis con la ciudad costera de Marsa Matruh.

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Esta obra busca facilitar el acceso de suministros y transporte, aunque algunos sectores de la población local expresaron su preocupación por el impacto ambiental que podría generar un flujo vehicular desmedido. El equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ecosistema desértico es el eje central de las discusiones en la Gobernación de Matruh.

Las autoridades de turismo de Egipto confirmaron que el número de pernoctaciones en el oasis de Siwa creció un 45% respecto al mismo período del año anterior. Los informes técnicos indican que la mayoría de los nuevos visitantes provienen de la Unión Europea y América del Norte.

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Actualmente, el Ministerio de Turismo y Antigüedades supervisa las excavaciones en el Templo del Oráculo de Amón, sitio donde Alejandro Magno fue supuestamente consultado, para asegurar su conservación ante la creciente afluencia de público.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina de Estadísticas de Egipto, el oasis cuenta con una población estable de aproximadamente 33.000 habitantes distribuidos en distintas aldeas. El flujo de divisas generado por el turismo en 2026 se estima en una cifra récord para la región, superando los ingresos obtenidos por la exportación de dátiles y olivas, que históricamente fueron los pilares de la economía local.