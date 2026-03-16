El premio Nobel Joseph Stiglitz aseguró que EE.UU. está “cerca de la estanflación” y que “el dólar se ha debilitado”

El economista Joseph Stiglitz, quien supo ganar el Premio Nobel de Economía en 2001, apuntó contra las políticas de Estados Unidos con respecto a la guerra en Medio Oriente. Destacó que antes de que el conflicto estallara el 28 de febrero, la economía norteamericana ya estaba "cerca de la estanflación", una combinación problemática de alta inflación y crecimiento anémico, según señaló a la Agence France-Presse (AFP).

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“Había varias señales de crecimiento lento antes de la guerra”, dijo Stiglitz en una entrevista en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, “y esto simplemente… nos empuja al borde”.

En esa misma línea, el economista mencionó que el conflicto ha paralizado la actividad en el estratégico estrecho de Ormuz, lugar por el que transita una quinta parte del suministro mundial de crudo y además de una cantidad significativa de gas. Esto terminó por disparar los precios del petróleo.

A nivel global, Stiglitz mencionó que el crudo subió entre un 40 y un 50% después de que Irán bloqueara la vía marítima y atacara objetivos energéticos y de transporte en el Golfo, en respuesta a la ofensiva estadounidense-israelí contra la república islámica, generando temores de un nuevo shock. Esto se suma a la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, la fragmentación de las cadenas de suministro desde la pandemia de Covid-19 y la guerra de Rusia en Ucrania.

Donald Trump ya había debilitado la economía de EE.UU. antes de la guerra

El Nobel de Economía en 2001 por su análisis de los mercados con información asimétrica, señaló que, si bien “el riesgo de estanflación parece bastante alto para EE.UU.”, la situación en otras regiones no era tan clara, Europa también enfrentará presiones inflacionarias por la energía, pero al mismo tiempo experimenta un “estímulo” de crecimiento al aumentar drásticamente su gasto en defensa, después de que Washington “dejará muy claro que no se puede depender de EE.UU. para la defensa”.

Según Stiglitz, las políticas de Trump ya habían debilitado significativamente la economía estadounidense antes de la guerra, como la falta de crecimiento de la fuerza laboral en 2025 y el aumento del desempleo. Y aunque hubo crecimiento, este fue “desequilibrado”, explicó, con alrededor de un tercio proveniente de la creación de centros de datos de inteligencia artificial.

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Por otra parte, el mercado bursátil “está funcionando bien porque está dominado por empresas de IA y tecnológicas”, para luego agregar que “si miras el resto del mercado, simplemente está languideciendo”, mencionó Stiglitz en la entrevista a AFP.

Según detalló en economista, la política arancelaria de Trump impulsará la inflación. Normalmente, al aplicar aranceles, un país podría esperar que su moneda se fortaleciera, ya que compra menos bienes en el exterior, lo que debería reducir la inflación, explicó.

Sin embargo, Stiglitz sostuvo que “el dólar se ha debilitado” porque “Trump ha destruido la confianza en Estados Unidos y en el dólar”.

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En esta misma línea, detalló que “el dólar más débil significa que, en lugar de menos inflación por los aranceles, hay más inflación… Todo lo que importamos es más caro en términos de dólares”. A esto se suma ahora la inflación derivada de la guerra, así como una mayor incertidumbre entre hogares y empresas.

“No saben cuáles van a ser los aranceles, ni cuánto va a durar esta guerra. No saben cuáles serán los precios de la energía”, dijo Stiglitz, para finalizar mencionando que las empresas “no pueden invertir en estas circunstancias”.

Con información de AFP

GZ