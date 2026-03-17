El Ejército de Estados Unidos y la empresa tecnológica Anduril formalizaron un contrato de 20.000 millones de dólares para el desarrollo y despliegue de armamento definido por software en Medio Oriente. El acuerdo busca integrar sistemas de defensa autónomos capaces de interceptar ataques.

La tecnología central de este contrato se basa en la plataforma Lattice, un sistema operativo de IA diseñado por Anduril para la vigilancia y combate. Según reportó el sitio especializado Defense News, el objetivo es dotar a las tropas con herramientas de interceptación que funcionen con escasa intervención humana.

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Durante las últimas dos semanas, las fuerzas estadounidenses realizaron pruebas intensivas de estos sistemas. Los ensayos se enfocaron en la detención de bombas de racimo y la neutralización de drones de bajo costo.

Sistemas autónomos y la doctrina de defensa aérea

El contrato estipula la entrega de hardware interceptor acoplado a la Inteligencia Artificial. Estos equipos consisten en vehículos aéreos propulsados por turbinas, que pueden interceptar un objetivo y regresar a la base para ser reutilizados, en caso no detonar previamente.

El Departamento de Defensa señaló que esta capacidad de reutilización reduce los costos operativos en comparación a los misiles convencionales. En los informes, el Pentágono detalla que la velocidad de respuesta de la IA supera la capacidad de reacción de los operadores manuales y responde a la necesidad de dominar el espacio aéreo.

Estos equipos consisten en vehículos aéreos propulsados por turbinas

El sistema Lattice centraliza la información de radares terrestres y cámaras térmicas para generar un mapa de amenazas. La tecnología permite distinguir aves, aviones civiles y naves hostiles en segundos, según el acuerdo

Implementación operativa en Medio Oriente

El despliegue de las unidades de Anduril comenzó de forma escalonada en bases estratégicas de Medio Oriente frente a la necesidad del Pentágono de contrarrestar los ataques dirigidos contra instalaciones estadounidenses mediante drones iraníes.

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El proyecto busca disminuir la masa numérica de los adversarios mediante la producción masiva de sistemas de inteligencia. La firma del contrato se dio tras una serie de evaluaciones positivas realizadas por la Unidad de Innovación de Defensa (DIU).

La ejecución financiera del acuerdo se dividirá en tramos anuales sujetos a auditorías de desempeño técnico y cumplimiento de objetivos de interceptación. El primer desembolso de fondos ya fue autorizados para la producción inmediata de los primeros lotes de interceptores Roadrunner-M.