La empresa de inteligencia artificial Anthropic presentó una demanda formal contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ante el Tribunal de Reclamos Federales. La firma tecnológica impugnó la reciente designación del Pentágono que la identifica como un potencial riesgo para la seguridad nacional.

El conflicto escaló tras la publicación de un informe de seguridad del Gobierno estadounidense que cuestionó los vínculos de inversión de la firma. Según el documento judicial, Anthropic argumentó que la decisión carece de fundamentos y responde a una interpretación arbitraria.

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Empleados de alto rango y especialistas técnicos de OpenIA y Google presentaron escritos de apoyo. Sostuvieron que los criterios actuales del Gobierno para evaluar el sofrware de IA son opacos y perjudican la innovación local.

Los argumentos de Defensa y la respuesta

El Departamento de Defensa justificó su postura bajo la premisa de proteger la infraestructura críticas de posibles vulnerabilidades en los modelos de lenguaje. Las autoridades mencionaron la necesidad de garantizar que los proveedores de IA cumplan estándares rigurosos de soberanía de datos.

El Pentágono afirmó que ciertas arquitecturas de red abiertas podrían ser explotadas por actores estatales extranjeros para comprometer sistemas de comando y control.

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La empresa de IA subrayó que la exclusión del programa de adquisiciones militares no solo afecta sus ingresos, sino que retrasa la implementación de herramientas avanzadas de análisis de datos en el Estado. En el texto legal se remarcó que la firma cumplió con todas las auditorías previas por las agencias federales de inteligencia.

Impacto en la industria y el frente común

La queja central de la industria tecnológica reside en que los criterios de seguridad nacional están siendo aplicados de forma retroactiva sobre empresas que ya operaban con permisos vigentes.

Los especialistas advirtieron que si el Gobierno mantiene estas restricciones, las empresas de Estados Unidos podrían perder liderazgo frente a desarrollos de China o Rusia. El argumento es que la IA requiere un flujo constante de datos y pruebas que las restricciones actuales imposibilitan de manera fáctica.

Desde el organismo señalaron que el aumento de ciberataques obliga a endurecer los requisitos para cualquier software que procese información clasificada o sensible.