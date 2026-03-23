Cuba al borde del colapso: apagón total, amenazas y señales de tensión con Estados Unidos

En su programa, Marcelo Longobardi advirtió que Cuba atraviesa un apagón total en medio de una situación crítica, con un escenario incierto respecto a la presencia rusa y a los próximos movimientos de Estados Unidos.

Apagón, tensión militar y señales de crisis interna

El presidente cubano afirmó que el país está preparado para un posible ataque de Estados Unidos y aseguró que, ante una agresión militar, responderán con ataques. En ese contexto, el nivel de tensión escala con declaraciones que endurecen el clima internacional.

No está claro si los buques rusos se han retirado, lo que agrega incertidumbre sobre el rol de Moscú en este escenario. Al mismo tiempo, la falta de definiciones por parte de Donald Trump alimenta especulaciones sobre posibles negociaciones o incluso una intervención más directa.

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El cuadro general sugiere que algo puede ocurrir en el corto plazo, en un contexto donde la situación interna de Cuba aparece como insostenible. La crisis energética y política profundiza un escenario de fragilidad.

En paralelo, emerge un dato que expone el contraste dentro del país. Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, muestra en redes sociales un estilo de vida de lujo en La Habana, con autos costosos y exhibiciones que contrastan con la crisis general.

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Estas imágenes funcionan como un símbolo del desfasaje entre la dirigencia y la realidad social, en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre, la tensión internacional y el deterioro interno.

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