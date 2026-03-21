"Hasta la oscuridad, siempre...": Cuba sufre su segundo apagón masivo en menos de una semana

Cuba volvió a sufrir un apagón nacional este sábado 21 de marzo, enésimo episodio que dejó en la oscuridad a casi toda la isla sin electricidad, profundizando una crisis energética que golpea el ánimo y complica seriamente a la población. Se trató del segundo colapso total del sistema eléctrico en menos de una semana, señal del nivel de fragilidad que atraviesa la red del país, con generadores obsoletos que demandan una cantidad de petróleo que, caído Maduro en Venezuela, la isla no consigue todavía suplir.

La interrupción del servicio fue admitida por las autoridades cubanas, que hablaron de una “desconexión total” del sistema electroenergético nacional. A partir de ahí, "se activaron los protocolos para intentar recomponer el suministro de manera gradual", el latiguillo que se usa habitualmente en los comunicados del gobierno de Díaz-Canel cuando ocurren estos apagones, pero el escenario se viene repitiendo en los últimos meses, ante una estructura de generación envejecida, con escaso margen de maniobra y trabajando continuamente al límite.

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El nuevo corte masivo llegó apenas días después de otro apagón general que ya había dejado en evidencia el deterioro de la infraestructura. En la isla, los problemas de generación y distribución eléctrica llevan años, pero la frecuencia con la que se vienen repitiendo estos colapsos encendió todavía más las alarmas, agravados de manera extrema al cortarse por las sanciones de Estados Unidos el flujo de petróleo que llegaba al régimen comunista desde la Venezuela chavista. Y ya no se trata solo de cortes aislados ni de fallas puntuales, sino de una crisis estructural que arrastra años de falta de inversión, problemas de mantenimiento y la escasez de combustible lo único que hace es profundizarla.

La situación también impacto directo en la vida cotidiana. Hospitales, escuelas, comercios y hogares quedan en medio de graves problemas, en un clima incertidumbre por un contexto económico muy delicado. Así el malestar social va creciendo de manera sostenida, y los apagones ya aparecen como uno de los síntomas más visibles del desgaste interno que enfrenta el gobierno de Díaz-Canel.

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En medio de ese panorama, la recuperación del servicio avanza con dificultad y sin garantías de estabilidad. Aunque las autoridades buscan restablecer la electricidad por tramos, lo cierto es que cada reconexión parece quedar atada a un sistema que funciona al borde del colapso. Y en Cuba, otra vez, la oscuridad dejó de ser una excepción para convertirse en parte de la crisis.

RG/HB