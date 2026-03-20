Silvio Rodríguez pidió “su AKM” y el gobierno de Miguel Díaz-Canel se lo entregó: “Estoy dispuesto a pelear”

El cantautor cubano Silvio Rodríguez aseguró que está dispuesto a dejar la música y tomar las armas si se concreta un conflicto con Estados Unidos. “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió en su blog personal, en medio de la creciente tensión política con Washington.

Horas después de esa declaración, el gobierno de Cuba respondió con un gesto simbólico y político: le entregó un fusil AKM, junto a un permiso de portación, durante una ceremonia oficial encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel.

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El acto se realizó en el marco del Día de la Defensa Nacional y fue organizado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Según informaron desde la presidencia cubana, el músico recibió tanto una réplica del arma como un fusil real, además de un documento que lo habilita a portar armamento de forma temporal.

Silvio Rodríguez manifestó que exigirá su fusil AKM si EE.UU. agrede a Cuba

La reacción del artista se dio luego de nuevas declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien en los últimos días volvió a endurecer su postura hacia la isla. “Sería un honor tomar Cuba, de alguna manera”, afirmó, lo que generó fuertes respuestas desde La Habana.

En ese contexto, Díaz-Canel había advertido que cualquier agresión externa encontrará una “resistencia inexpugnable”, una frase que fue retomada por Rodríguez para respaldar la postura oficial.

El AKM que recibió el músico es una versión modernizada del histórico fusil soviético AK-47, utilizado en numerosos conflictos internacionales. Se trata de un arma de asalto de gran alcance, ampliamente difundida a nivel mundial.

El episodio ocurre en un momento complejo en la relación bilateral entre ambos países. Aunque recientemente hubo señales de diálogo —incluida la liberación de presos en el marco de gestiones con el Vaticano—, las declaraciones cruzadas volvieron a elevar la tensión.

Rodríguez, de 79 años y una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana, también tuvo un rol político en el pasado como diputado en la Asamblea Nacional. Su posicionamiento actual refuerza el respaldo de sectores culturales al gobierno cubano en medio del escenario internacional.

LB