Por qué cenar tarde puede afectar tu salud después de los 40 años

Científicos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Murcia determinaron que ingerir alimentos cerca de la hora de dormir afecta directamente el control del peso y los niveles de glucosa en sangre. El estudio, publicado en la revista Diabetes Care, analizó cómo el reloj biológico regula la tolerancia a la insulina según el horario de la ingesta. Los investigadores observaron que el cuerpo procesa los nutrientes de forma diferente durante la noche, especialmente en personas que superaron los 40 años, debido a la disminución natural del metabolismo basal.

Menopausia: más de 1.200 millones de mujeres atraviesan esta etapa en el mundo y estos son sus síntomas

La secreción de melatonina, que aumenta al anochecer para preparar al organismo para el descanso, interfiere con la liberación de insulina por parte del páncreas. Marta Garaulet, catedrática de Fisiología y coautora del estudio, explicó a la agencia SINC que "comer cuando los niveles de melatonina son altos provoca una respuesta glucémica deficiente". Esta interacción eleva los niveles de azúcar en sangre de manera sostenida, lo que a largo plazo daña las células beta pancreáticas y aumenta la predisposición a enfermedades crónicas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El impacto en la grasa corporal y la obesidad

Un ensayo clínico controlado llevado a cabo por el Brigham and Women’s Hospital analizó el impacto de cenar cuatro horas más tarde de lo habitual. Los resultados indicaron que el retraso en la comida duplicó las probabilidades de sentir hambre durante el día debido a la alteración de las hormonas leptina y ghrelina. El estudio detectó que cenar tarde disminuye el gasto energético en reposo y altera la expresión genética del tejido adiposo, lo que favorece el almacenamiento de grasas en lugar de su quema.

Frank Scheer, director del Programa de Cronobiología Médica en Harvard, señaló que "comer tarde tuvo efectos profundos sobre el hambre y las hormonas reguladoras del apetito". La investigación detalló que los participantes que cenaron más temprano quemaron un 10% más de grasa en comparación con quienes realizaron la misma ingesta en horarios nocturnos. Este fenómeno se vuelve crítico después de los 40 años, cuando la pérdida de masa muscular reduce la capacidad del cuerpo para gestionar excedentes calóricos.

Trastornos del sueño y reflujo gastroesofágico

La Clínica Mayo advirtió que las cenas copiosas o tardías son una de las causas principales de la interrupción del sueño profundo y el desarrollo de reflujo gastroesofágico. La posición horizontal del cuerpo poco después de comer facilita que el ácido gástrico ascienda hacia el esófago, lo que genera acidez y microdespertares. Estos trastornos del sueño afectan la recuperación cognitiva y física, factores que se vuelven más vulnerables con el avance de la edad y los cambios hormonales.

El avance del ultrasonido con IA en el diagnóstico médico global de 2026

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Estados Unidos recomienda establecer una ventana de ayuno de al menos doce horas entre la cena y el desayuno. Esta práctica permite que el sistema digestivo complete su ciclo y que el hígado procese las toxinas de manera eficiente. Los especialistas sugieren que la última comida fuerte del día ocurra al menos tres horas antes de acostarse para evitar el solapamiento con los picos de melatonina que inician el ciclo de reparación celular nocturno.

Un informe de la Asociación Americana del Corazón (AHA) relacionó la alimentación nocturna con indicadores de salud cardiovascular deficientes, incluyendo presión arterial alta y niveles elevados de triglicéridos. Los datos recolectados en diversas cohortes epidemiológicas muestran que las personas que consumen la mayoría de sus calorías después de las 18 horas presentan un perfil de riesgo cardiometabólico más alto. El documento oficial de la AHA subraya que el tiempo de la ingesta es tan relevante como la calidad nutricional de los alimentos.