¿Es la honestidad la mejor política para el orden internacional?

Con su reciente discurso describiendo el orden internacional basado en reglas como una "ficción", el primer ministro canadiense Mark Carney puso de moda en Occidente un pilar de los debates en todo el Sur Global. Las economías en desarrollo y emergentes han criticado durante mucho tiempo la aplicación inconsistente de las reglas internacionales y los dobles raseros en el corazón del orden internacional. Ahora, un líder occidental también ha reconocido la hipocresía.

Hasta hace poco, los "Carney" del mundo habían invertido un capital político considerable en defender el orden basado en reglas frente a tales acusaciones. En la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita comentó, con alivio, que "finalmente, todos estamos siendo honestos unos con otros" sobre la naturaleza fracturada del antiguo sistema.

Pero, ¿realmente deberíamos alegrarnos de este movimiento hacia una mayor honestidad? ¿Qué resultará de que los líderes occidentales reconozcan cuán "imperfecto" era el viejo orden "incluso en los mejores momentos", como dijo recientemente el canciller alemán Friedrich Merz?

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Hago esta pregunta como alguien que ha pedido una conversación más honesta sobre las inconsistencias de ese orden y las preocupaciones legítimas que planteaban. Esperaba que reconocer los dobles raseros ayudaría a reducirlos, conduciendo a un debate más constructivo sobre cómo fortalecer las reglas y normas internacionales. Sin embargo, ahora me preocupa que la honestidad que se exhibe hoy no esté sirviendo a ninguno de los dos objetivos.

En lugar de garantizar una mayor coherencia o inspirar reformas para hacer el sistema prevaleciente más justo y emancipador, esta nueva franqueza a menudo parece apuntar a fines opuestos. Se está utilizando para justificar discrepancias flagrantes y para presentar cualquier trabajo hacia reglas globales más consistentes como algo inútil.

La mayoría de quienes resaltan las deficiencias del viejo orden no prometen alterar su propio comportamiento. Pueden reconocer las hipocresías consagradas en ese orden, pero sus reacciones ante la intervención de la administración Trump en Venezuela y los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán confirman que nada ha cambiado mucho. Siguen dispuestos a condonar o pasar por alto las violaciones de las reglas por parte de sus aliados.

Aparte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pocos líderes occidentales han denunciado la ilegalidad del ataque de EE. UU. e Israel contra Irán. Ni siquiera la Unión Europea —defensora del derecho internacional desde hace mucho tiempo— ha emitido una condena oficial.

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De hecho, a juzgar por las recientes declaraciones oficiales, algunos en Occidente parecen considerar la deshonestidad sobre los dobles raseros del viejo orden y las lecciones morales de los europeos y otros como dos caras de la misma moneda problemática. Para ellos, ser más honestos sobre el viejo orden significa dejar de reprender a otros gobiernos por sus violaciones de las reglas internacionales.

Así, Merz dejó claro recientemente que Alemania no estaría "dando lecciones a nuestros socios sobre sus ataques militares contra Irán". Pero en ese caso, nada ha cambiado: los socios a los que Alemania está evitando dar lecciones morales son los mismos socios a los que Alemania casi siempre ha evitado dárselas.

Pocos de los que finalmente han reconocido los déficits del viejo orden están dando el siguiente paso de intentar construir algo mejor. En cambio, el argumento más común es que el viejo orden está básicamente muerto y no hay que llorarlo. La implicación es que los países occidentales deberían centrarse ahora en el objetivo mucho más limitado de defender sus propios intereses estratégicos en un mundo donde domina la política de poder.

Este fue el trasfondo del reciente discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Conferencia de Embajadores de la UE, donde sostuvo que "Europa ya no puede ser custodia del orden del viejo mundo, de un mundo que se ha ido y no volverá". Del mismo modo, Merz cree que el orden basado en reglas "ya no existe". Incluso Carney, quien sugirió que se podría construir "algo más grande, mejor, más fuerte y más justo" sobre las ruinas del antiguo orden, ha dado pocos detalles sobre cómo se vería esto.

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Aquellos que declaran muerto el viejo orden —lo cual sucede convenientemente justo cuando sus dobles raseros han vuelto para atormentar a Occidente— podrían querer ser vistos como intermediarios refrescantemente honestos. Pero uno puede interpretar con la misma facilidad sus declaraciones como el abandono de toda ambición de dar forma a las reglas y principios globales para mejor.

Los líderes occidentales hablan ahora en los mismos términos "transaccionales" que antes criticaban al Sur Global por utilizar. Ellos también se han decidido por un enfoque de política exterior basado en intereses nacionales, en lugar de en principios que sirvan a los intereses de todos. Su objetivo no es avanzar hacia un orden global más justo, sino promover una postura "realista" que los libere de cualquier compromiso.

Por supuesto, es razonable preguntarse si las "potencias medias" pueden mantener las reglas internacionales, y mucho menos establecer otras nuevas, sin el respaldo de una potencia hegemónica. Pero si abandonan por completo la ambición de hacerlo, la noción misma de un orden basado en reglas estará, de hecho, muerta. La honestidad que hemos estado esperando se usará para justificar inconsistencias o una abdicación de liderazgo. Si ese es nuestro futuro, es posible que echemos de menos el mundo "ficticio" que hemos perdido.

(*) Sophie Eisentraut es jefa de Investigación y Publicaciones de la Conferencia de Seguridad de Múnich.