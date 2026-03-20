Construir la resiliencia energética que la región ASEAN+3 necesita

SINGAPUR – Los sistemas energéticos de toda la región ASEAN+3 (la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más China, Japón y Corea del Sur) están bajo una presión creciente. Los choques climáticos amenazan la infraestructura y el suministro; la rápida expansión de la IA y la infraestructura digital está impulsando un aumento repentino en la demanda de electricidad, y las tensiones geopolíticas añaden una nueva volatilidad a los mercados energéticos mundiales.

Aunque la región es más resistente a las crisis energéticas que en el pasado, estas fuerzas están creando nuevos desafíos para la estabilidad macroeconómica. El cambio climático ya no es solo un problema ambiental; está poniendo a prueba cada vez más los sistemas energéticos —incluyendo la generación de energía, las cadenas de suministro de combustible y las redes eléctricas— con efectos de largo alcance en la economía en general.

A nivel mundial, los desastres naturales causaron alrededor de 320.000 millones de dólares en pérdidas económicas en 2024, siendo la región de Asia-Pacífico una de las más afectadas. En el sudeste asiático, las inundaciones y los tifones interrumpen regularmente la producción de alimentos, las cadenas de suministro y la infraestructura, incluidos los sistemas de energía y las redes de transporte de combustible que son críticos para el suministro energético.

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Dichas interrupciones pueden propagarse rápidamente por la economía real. Los daños a la infraestructura energética pueden interrumpir el suministro eléctrico y elevar los costes, mientras que las inundaciones suelen empujar al alza los precios de los alimentos y desorganizar la logística. Posteriormente, la reconstrucción aumenta el gasto fiscal, mientras que las pérdidas para las empresas debilitan los balances e incrementan los riesgos crediticios para bancos y aseguradoras.

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Por lo tanto, la gestión de los riesgos climáticos requiere algo más que planes de respuesta a emergencias. Exige una inversión sostenida en adaptación climática y una mayor preparación financiera. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que Asia Oriental y el Pacífico necesitan unos 141.000 millones de dólares anuales para financiar la adaptación, más que cualquier otra región en desarrollo. Sin embargo, en muchas economías, los gastos fiscales relacionados con desastres todavía tienden a producirse solo después de que estos ocurren.

El cambio tecnológico también está reconfigurando la demanda mundial de electricidad. La rápida expansión de la IA y la infraestructura digital (centros de datos) está provocando grandes aumentos en el consumo eléctrico. Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de electricidad en el sudeste asiático creció más del 7% en 2024 y se prevé que se duplique para el año 2050, una de las tasas de crecimiento más rápidas del mundo. Al mismo tiempo, la región está emergiendo como un destino atractivo para la inversión en centros de datos, con Singapur, Malasia e Indonesia convertidos en importantes centros regionales de servicios en la nube e infraestructura de IA.

A medida que la infraestructura digital se expande, se espera que la demanda de electricidad aumente aún más. Los sistemas eléctricos deberán incrementar su capacidad manteniendo la coherencia con los objetivos climáticos. Aunque la capacidad renovable ha crecido, si la generación no puede escalar lo suficientemente rápido para igualar la demanda creciente, los gobiernos pueden verse presionados a depender más de los combustibles fósiles para garantizar un suministro eléctrico fiable.

Finalmente, las tensiones geopolíticas añaden otra capa de incertidumbre. Los conflictos y las fricciones comerciales amenazan con interrumpir las cadenas de suministro de energía mundiales, desplazar las decisiones de inversión y ampliar la volatilidad de los precios del combustible. Estos riesgos son particularmente relevantes para las economías de la ASEAN+3, muchas de las cuales dependen en gran medida de los combustibles importados, incluido el gas natural licuado.

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Cuando los precios mundiales de la energía suben bruscamente o se vuelven más volátiles, los efectos de desbordamiento suelen manifestarse en una mayor inflación, mayores presiones fiscales y mayores desequilibrios externos. En conjunto, los acontecimientos recientes están aumentando el estrés sobre los sistemas energéticos en toda la ASEAN+3, lo que subraya la importancia de mejorar la resiliencia energética para salvaguardar la estabilidad macroeconómica de la región.

¿Qué se puede hacer? Para empezar, invertir más en infraestructuras resistentes al clima puede reducir la vulnerabilidad de los sistemas energéticos ante los desastres naturales y ayudar a limitar las perturbaciones económicas cuando se producen choques. En segundo lugar, ampliar la capacidad de generación de electricidad, fortalecer las redes de transmisión y acelerar el despliegue de fuentes de energía no fósiles se ha vuelto esencial para satisfacer la creciente demanda de energía y apoyar los objetivos climáticos. Iniciativas regionales como la Red Eléctrica de la ASEAN pueden fortalecer el comercio transfronterizo de electricidad, diversificar las fuentes de energía y mejorar la resiliencia de los sistemas regionales.

En tercer lugar, los países de la ASEAN+3 pueden aumentar su resiliencia mediante mecanismos financieros. Mejorar la preparación a través de nuevos instrumentos financieros y de seguros, así como soluciones de mercado de capitales, puede ayudar a los gobiernos a gestionar los costes fiscales de los choques climáticos y apoyar la inversión en infraestructuras resilientes. Dentro del Proceso Financiero ASEAN+3, se están llevando a cabo debates sobre una iniciativa de financiación de riesgos de desastres destinada a fortalecer la gestión de riesgos fiscales.

En la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN+3 (AMRO), nuestros análisis y la vigilancia regional destacan cada vez más cómo los riesgos climáticos, la volatilidad del mercado energético y la creciente demanda de electricidad pueden interactuar para crear vulnerabilidades macroeconómicas. Nuestros informes de consulta anuales incorporan ahora hojas de evaluación ambiental para determinar cómo los riesgos climáticos pueden afectar las condiciones macroeconómicas y la sostenibilidad fiscal.

Fortalecer la resiliencia energética no es solo una prioridad de política energética; es un imperativo macroeconómico. Las economías de la ASEAN+3 se encuentran en la intersección del riesgo climático, el cambio tecnológico y la incertidumbre geopolítica. Al invertir en sistemas energéticos resilientes y sostenibles y fortalecer la cooperación regional, podemos navegar mejor estos desafíos mientras apoyamos un crecimiento económico estable e inclusivo. La última ola de agitación mundial no ha hecho más que dar mayor urgencia a esta tarea.

Yasuto Watanabe es director y director ejecutivo de la Oficina de Investigación Macroeconómica de la ASEAN+3 (AMRO).