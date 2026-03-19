Trump está enterrando su propia estrategia de seguridad

Independientemente de lo que se piense de la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de EE. UU. publicada a finales del año pasado, al menos establecía claramente lo que el segundo gobierno del presidente Donald Trump considera como las prioridades estratégicas de Estados Unidos. Pero tan pronto como se publicó la NSS, la toma de decisiones "estratégicas" estadounidense la abandonó.

Es cierto que el énfasis de la nueva NSS en el Hemisferio Occidental no fue un mero cambio retórico. La captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y la creciente campaña de presión contra Cuba encajan claramente en el nuevo marco estratégico.

La nueva NSS también enfatizaba la importancia de contrarrestar a China, reflejando el giro más amplio en las prioridades estratégicas de EE. UU. durante la última década. Aunque su lenguaje fue menos belicoso que el de otros pronunciamientos, el documento sigue considerando una prioridad estratégica evitar que China desafíe a Estados Unidos, no solo en Asia Oriental sino a nivel mundial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fin de la era de las alianzas: la hegemonía estadounidense se colapsa ante nuestros ojos

Al mismo tiempo, el Medio Oriente, la región que ha arrastrado a EE. UU. a una "guerra eterna" tras otra, fue degradada de manera aún más decisiva que en las estrategias de administraciones anteriores. La NSS de Trump proclama que "los días en que el Medio Oriente dominaba la política exterior estadounidense tanto en la planificación a largo plazo como en la ejecución diaria han terminado, afortunadamente".

Pero apenas tres meses después, la estrategia estadounidense se ha desquiciado. Trump se ha lanzado de lleno a una nueva e importante guerra en Medio Oriente con objetivos siempre cambiantes. A medida que el conflicto se intensifica, los escenarios de desenlace son cada vez más sombríos y complicados. Estados Unidos puede perder por no ganar; e Irán puede ganar por no perder. Es un desastre estratégico en cámara lenta.

Tal vez Trump, embriagado con el poder duro de EE. UU. tras la guerra de 12 días del año pasado con Irán y la operación tácticamente brillante en Venezuela en enero, creyó que podría ofrecer otro hecho consumado en cuestión de días. Los antiguos griegos llamaban a esta actitud hibris, y advertían que casi siempre termina en lágrimas.

O tal vez Trump fue arrastrado al conflicto por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha estado buscando una guerra con Irán respaldada por EE. UU. durante muchos años. Netanyahu sabía que Israel, a pesar de sus impresionantes capacidades militares, no podía sostener y ganar una guerra total con la República Islámica por sí solo; y sabía que, en Trump, finalmente tenía un presidente estadounidense al que podía maniobrar hacia una "excursión". Esta dinámica también tiene un nombre: la cola que mueve al perro.

El fracaso de la protección pagada: por qué el Golfo debe integrarse o arder

En cualquier caso, una cosa está clara: la guerra de elección de Trump contradice de plano la letra y el espíritu de la NSS que él mismo firmó el pasado noviembre. EE. UU. podría verse empantanado en otro lodazal en Medio Oriente. No está claro qué significará exactamente esto para el poder estadounidense y el resto de la economía mundial, pero el papel de EE. UU. es demasiado central para que simplemente se aleje del caos que ha creado (a diferencia de Israel, que puede confiar en la amenaza de atacar a otros países de la región a voluntad).

Así, el neoisolacionismo de "Estados Unidos primero" de Trump ha mutado ahora en un aventurismo caprichoso, a expensas de la capacidad de Estados Unidos para alcanzar las prioridades estratégicas enumeradas en su propia NSS. A medida que la guerra de Irán se intensifica, la administración ha recurrido a reubicar activos críticos de EE. UU. desde otros lugares. Se están enviando sistemas de defensa aérea desde Corea del Sur hacia el Medio Oriente, y el activo de intervención más importante en Asia, la Unidad Expedicionaria de Marines en Okinawa, también está en camino. Mientras que anteriores presidentes estadounidenses declararon un "pivote hacia Asia", Trump está presidiendo un pivote hacia el Medio Oriente. Seguramente, el presidente chino Xi Jinping está sonriendo con suficiencia.

Europa, sin embargo, está tambaleándose. La mayoría de los europeos consideran aborrecible el régimen iraní y no lo echarían de menos si colapsara. Pero pocos creen que EE. UU. pueda lograr el cambio de régimen y la estabilidad en la región simplemente mediante bombardeos. Peor aún, Trump ha tenido que relajar las sanciones al petróleo ruso, y las armas destinadas al uso de Ucrania (que los europeos han pagado) están siendo retrasadas o redirigidas. Tras las recientes amenazas de Trump contra Groenlandia, la confianza estratégica transatlántica se ha erosionado rápidamente. Los europeos están solos, y lo saben.

Al igual que Xi, el presidente ruso Vladimir Putin es uno de los principales beneficiarios de este sórdido espectáculo. Una vez más, la atención de Estados Unidos se está desviando de Europa; sus arsenales de armas se están agotando; y miles de millones de dólares siguen fluyendo hacia las arcas de la familia Trump, convirtiendo en una burla a la democracia más antigua del mundo.

El narcisismo como talón de Aquiles: por qué el culto a Trump podría implosionar

Existe una similitud obvia entre la guerra de elección a gran escala de Putin contra Ucrania y la guerra de Trump contra Irán. En ambos casos, la fatídica decisión fue tomada por un líder autocrático que no vio necesidad de una planificación cuidadosa o de consultas con expertos. A ninguno de los dos se le ocurrió que sus fuerzas armadas no lograrían aniquilar al enemigo de un solo golpe.

Pero tanto Putin como Trump estaban equivocados. La "operación militar especial" de Putin se ha convertido en una guerra prolongada con mucho más de un millón de bajas rusas, y la "excursión" de Trump ya ha durado mucho más, y ha resultado mucho más costosa, de lo que él esperaba.

Esto nos recuerda por qué las potencias serias crean documentos formales de estrategia en primer lugar. Enfocan la atención de los líderes en los desafíos, problemas y posibilidades a largo plazo, así como en los escenarios que deben evitarse. Pero solo sirven para ese propósito si los líderes se molestan en leerlos.

(*) Carl Bildt es ex primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Suecia