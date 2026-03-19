¿Los bancos no saben prestar? La nueva era de la morosidad en la Argentina

Durante más de una década, los bancos en Argentina dejaron de hacer banca. El negocio no fue prestar, sino arbitrar: financiar al Tesoro y capturar tasas en un sistema donde la inflación hacía el trabajo sucio.

La morosidad en tarjetas y préstamos supera el 10% y los bancos endurecen el acceso al crédito

Ese esquema terminó. Hoy el sistema vuelve, de golpe, a su lógica clásica: prestar al sector privado y evaluar riesgo real. Y ante el aumento de la morosidad, surge una pregunta incómoda: ¿los bancos saben prestar en un entorno normal?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La transición expone tres frentes críticos:

1) Fin del efecto "anestesia": Sin inflación alta, desaparece el principal amortiguador del sistema. La licuación de pasivos ya no corrige errores. El crédito deja de ser un problema nominal y pasa a ser un problema de solvencia real.

Arare cargó contra las billeteras virtuales por las tasas “usurarias” por mora

2) El consumo como punto débil: Gran parte del crédito reciente fue al consumo bajo expectativas de estabilización. En un contexto de ingresos tensionados y ajuste en los hogares, ese modelo choca rápidamente contra sus límites.

3) Riesgo bancario versus riesgo macro: La mora puede no ser solo un error financiero, sino la señal temprana de que la economía real todavía no logró recuperarse.

Mora en créditos digitales: Uala registra una alta tasa de impago

El sistema bancario enfrenta un proceso de reaprendizaje. Volver a prestar implica discriminar riesgo con precisión, pero la pregunta de fondo cambia ¿Está la economía en condiciones de sostener el nivel de crédito que se intenta construir?

En esta nueva etapa, el crédito ya no se licúa y el riesgo ya no se esconde.

La diferencia es que ahora los errores no se corrigen con inflación, se transforman en mora.

(*) Economista y CEO e BDI Consultora de Inversiones.