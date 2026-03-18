Vuelve el crédito hipotecario en dólares a Argentina: “La verdad que desde el 2001 no había habido más”

Con el fin de analizar el regreso del crédito hipotecario en dólares a Argentina, este medio se comunicó con el director de la Fundación Tejido Urbano, Fernando Álvarez De Celis, quien destacó que, aunque representa una señal positiva, todavía presenta fuertes limitaciones de acceso.

Fernando Álvarez De Celis afirmó que, “es una buena noticia que empiece a haber crédito hipotecario en dólares en Argentina”, y recordó el antecedente histórico: “La verdad que desde el 2001 no había habido más”.

Cuáles son las tasas que impusieron los bancos

Asimismo, explicó que las nuevas líneas disponibles tienen condiciones restrictivas. “El banco Macro sacó una línea de crédito, es muy acotada también hay que decirlo”, señaló. Además, detalló las condiciones financieras: “Con una tasa de dólares bastante elevada, el 11,5%, te presta cinco años el crédito hipotecario y te financia hasta el 50% de la vivienda”.

Por eso, De Celis aclaró que no están dirigidos a todos los sectores: “No es tratada para gente más baja en clase media, sino básicamente para calzar a aquellos que tienen en mente una propiedad”.

Cuál es el sistema que se busca imponer

Sobre el mecanismo de pago, explicó que, “el sistema que han puesto es el sistema francés”. Sobre la misma línea, agregó: “Vas pagando sobre ese capital e intereses un 11,5% de interés anual”. También remarcó que se trata de préstamos de corto plazo: “Es un crédito a cinco años”. Esto limita su alcance para el público general.

El entrevistado también destacó nuevas líneas impulsadas desde el ámbito público. En particular, mencionó el rol del gobierno porteño: “La ciudad de Buenos Aires subsidia, aparte de la tasa”. En ese sentido, precisó que, “baja la tasa del 9,5% más al 7,5%”, lo que mejora las condiciones de acceso.

Sin embargo, aclaró que el ingreso requerido sigue siendo elevado: “Tenés que pagar una cuota de 800.000 pesos mensuales” y “tenés que ganar 3.200.000 pesos para acceder a esa cuota”.