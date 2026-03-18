El analista internacional, Julio Burdman, evaluó en Canal E que el conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán sigue generando preocupación internacional no solo por su dimensión militar sino también por su impacto económico global, especialmente en el mercado energético.

Uno de los ejes centrales del conflicto es el control del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo. “El tema del estrecho de Ormuz es una de las claves de toda esta repercusión, porque obviamente lo que busca Irán es amenazar con su cierre y Estados Unidos y también otros países del occidente quieren garantizar que no va a haber ningún tipo de cierre”, planteó Julio Burdman.

Las consecuencias de que persista el conflicto

En ese sentido, remarcó que un bloqueo total resulta difícil, aunque sí pueden generarse amenazas constantes: “El cierre total y prolongado es muy difícil de alcanzar”. Y agregó: “Mientras haya conflicto, algún tipo de amenaza a la navegación va a estar siempre pendiente y por eso el petróleo va a seguir siendo caro”.

Respecto a la estrategia militar, Burdman explicó que los ataques se concentran principalmente en objetivos estratégicos y no en población civil. “Cuando Estados Unidos bombardea, tampoco está haciéndolo en lugares de mucha población civil”, sostuvo.

La operación de Israel

También destacó las operaciones selectivas realizadas por Israel: “Sí lo que estuvo haciendo, sobre todo Israel, fue una verdadera caza de líderes con asesinatos selectivos”.

Sobre la lógica de los objetivos militares, el entrevistado señaló que, “no están buscando a la población civil. Irán también está respondiendo con ataques a blancos económicos o militares de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico”.

Incluso planteó una reflexión histórica sobre la evolución de los conflictos armados: “Las viejas guerras se hacían exclusivamente en campos de batalla con soldados profesionales vestidos como soldados y que peleaban entre sí. No atacaban a las ciudades”.