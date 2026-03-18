Ley de Inocencia Fiscal: a partir de qué montos ahora la evasión impositiva es considerada delito penal

El tributarista, Marcelo Rodríguez, pasó por Canal E y explicó los cambios, los efectos sobre las causas en trámite y el objetivo económico detrás de la medida en cuanto a la reciente implementación de la denominada ley de inocencia fiscal.

Uno de los puntos centrales, según explicó Marcelo Rodríguez, es la actualización de los umbrales a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impulsar causas penales. "Uno de los aspectos más importantes que tiene esta ley es que eleva los umbrales de punibilidad solo a partir de los cuales la ARCA tiene la chance o está habilitada para impulsar procesos penales a aquellos contribuyentes que presumiblemente hubieran evadido impuestos", planteó.

Cuánto se elevaron los valores

Asimismo, detalló que los valores anteriores habían quedado desactualizados frente a la inflación y la evolución de la economía argentina: "Hoy día el parámetro para la punibilidad de evasión simple se elevó a 100 millones de pesos, estaba en un millón y medio, y penal agravada a 1.000 millones y recordemos que estaba en 15 millones".

En ese sentido, Rodríguez subrayó que la última actualización había sido hace varios años. "Había quedado realmente muy desayornado, ya que la última modificación había sido allá por el año 2017", sostuvo.

Esta actualización tiene consecuencias directas sobre las causas judiciales en trámite debido a un principio básico del derecho penal: "Atento a un axioma del derecho penal que es la aplicación de la ley penal más benigna, todos aquellos contribuyentes que estaban transitando un juicio penal en virtud de los parámetros que he citado precedentemente, a partir de esta modificación y esta elevación de los umbrales, muchos de ellos quedaron redimidos de la acción penal".

El rol del contribuyente

El entrevistado también planteó que la iniciativa busca modificar el enfoque del sistema tributario respecto de los contribuyentes. "Yo creo que el impulso político apunta a que el contribuyente no sea perseguido por parámetros bajos", expresó.

Y agregó: "Hay una acción que está introduciendo este Gobierno, que el contribuyente es inocente hasta que el ARCA demuestre lo contrario, cosa que hasta esta modificación de paradigma era exactamente lo contrario".