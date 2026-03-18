El economista, Aldo Abram, habló con Canal E y analizó que la inflación en Argentina volvió a ubicarse más cerca del 3% que del 2%, un nivel que plantea interrogantes sobre la dinámica de precios y las perspectivas económicas.

Aldo Abram cuestionó una de las explicaciones más habituales: “La verdad es que muchos hablan de inercia inflacionaria y eso no es entender cómo funciona el proceso de inflación”. En su visión, el fenómeno responde a un factor central: “Lo que genera inflación es alguna pérdida de valor de la moneda de cualquier país del mundo por algún motivo”.

La caída en la demanda de pesos y su impacto en la inflación

Entre esos motivos, destacó el exceso de emisión monetaria: “Un motivo, por ejemplo, puede ser que el Banco Central produzca más moneda de lo que la gente quiere”. Pero también hizo foco en un cambio de comportamiento social: “Cuando los argentinos dicen que las cosas pueden salir mal, lo primero que hacemos es dejar de demandar pesos”.

Ese proceso, explicó Abram, se profundizó en 2025. “Empezó a haber una dinámica muy fuerte de aumento de la incertidumbre electoral”, planteó, lo que derivó en una depreciación del peso visible primero en el dólar y luego en el resto de los precios.

La tendencia del argentino a desconfiar del peso

Asimismo, detalló que el traslado a precios no es inmediato: “Se calcula que en los países del mundo lleva entre 9 y 18 meses”. En el caso argentino, ese proceso es más corto: “Nosotros tenemos que estar entre los de nueve meses y menos, porque no creemos en nuestra moneda”.

Sin embargo, el entrevistado marcó un punto de inflexión reciente: “Después de las elecciones este proceso de pérdida de poder adquisitivo se frenó”. Y agregó una señal concreta: “Nosotros en nuestros relevamientos de eso lo empezamos a ver en la segunda quincena de febrero y la seguimos viendo en la primera quincena de marzo”.

De cara a los próximos meses, anticipó que, “podemos ver en marzo que se desacelera la inflación”, aunque advirtió sobre un factor de riesgo: “La única duda que hoy tenemos es todo esto que estamos viendo en el precio de los combustibles”.