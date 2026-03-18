Cómo impacta el avance de la IA en el mercado laboral de la programación

El especialista en inteligencia artificial, Charly Lizarralde, conversó con Canal E y se refirió a que el avance de la IA está redefiniendo el mercado laboral, la productividad y los modelos de negocio.

Charly Lizarralde destacó que el cambio no es reciente, pero sí su visibilidad: “En diciembre del año pasado creo que cobró notoriedad pública el impacto”. Según explicó, las herramientas actuales alcanzaron un nivel de madurez clave: “Las nuevas herramientas han madurado lo suficiente como para que la productividad de los programadores crezca mucho”.

Fuerte aumento de la productividad gracias a la IA

Este salto permite que incluso un solo desarrollador logre resultados antes impensados. “Hoy una persona asistida a una herramienta de IA puede generar un montón de código y ser muchísimo más productivo de lo que era antes”, planteó.

En términos prácticos, Lizarralde mencionó que la IA se utiliza de múltiples formas ya que “la herramienta es bastante versátil”, desde asistencia paso a paso hasta autocompletado avanzado. Pero el verdadero cambio es más profundo: “El impacto verdadero es cuando vos le decís quiero que me hagas un sistema, apretás un botón y te genera un prototipo de eso”.

Se estima una nueva demanda de trabajo

Uno de los puntos centrales es la reducción de costos en el desarrollo de software. “Como esa barrera bajó mucho, quizás hoy aparezca una demanda nueva de trabajo”, explicó.

El entrevistado manifestó que esto podría transformar sectores que históricamente quedaron rezagados. “Hay una oportunidad para que se modernice”, expresó, especialmente en organizaciones con recursos limitados. En esa línea, remarcó: “Hoy en día esa barrera bajó, con lo cual, esa oportunidad está”.

A su vez, subrayó que esto implica un cambio en la estructura del mercado laboral: “La demanda va a cambiar de lugar”. Con menor dependencia de clientes internacionales y mayor protagonismo de actores locales.