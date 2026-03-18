Miguel Ponce: “Estamos en la peor crisis comercial desde la Segunda Guerra Mundial”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y se refirió al impacto geopolítico y económico tras la renuncia de una figura clave del antiterrorismo en Estados Unidos, en un contexto atravesado por la guerra en Medio Oriente y una creciente incertidumbre global.

Miguel Ponce marcó la relevancia del hecho: “Mi sensación es que ayer no se había dimensionado en su justo término el impacto que en la opinión pública iba a tener esta renuncia”.

Intervención innecesaria de Estados Unidos

Asimismo, explicó que la salida del funcionario se vincula con una postura crítica frente a la intervención militar. “Estados Unidos no tenía que intervenir en ninguna guerra y menos en una guerra que es una guerra de otros”, planteó.

En esa línea, Ponce remarcó el argumento central detrás de la renuncia: “Estados Unidos está empezando a perder vidas a partir de intervenir en algo que le sirve exclusivamente dentro de Estados Unidos a lo visionista”.

La intervención bélica también afecta a los aliados de Estados Unidos

El conflicto no solo afecta la política interna estadounidense, sino también su relación con aliados. “En simultáneo se produce la mayor negativa de los aliados norteamericanos a intervenir en esa flota que quería armar Trump”, sostuvo.

Uno de los puntos más relevantes fue el impacto económico global. En este contexto, el entrevistado afirmó que, “la Organización Mundial de Comercio acaba de decir que esta es la peor crisis económica”. Sobre la misma línea, profundizó: “Algunos lo interpretan como la peor crisis comercial desde la Segunda Guerra Mundial”.

El foco económico inmediato está en el mercado energético. “La volatilidad del precio del petróleo, que a primera hora de la mañana estaba abajo de 100 y ahora está en 109”, expresó.