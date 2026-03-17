Suben las tasas de plazo fijo: cuánto rinde invertir $500.000 y qué banco paga más interés

En los últimos días, varias entidades bancarias modificaron su tasa nominal anual (TNA), generando mejores oportunidades de rentabilidad. Muchos ahorristas optaron por reforzar su seguridad financiera colocando sus pesos en plazos fijos, una herramienta que se mantiene vigente por ofrecer rendimientos predecibles frente a la volatilidad del mercado.

En este escenario, los bancos ajustan sus tasas de interés para atraer a quienes buscan una alternativa estable frente a la inflación y a los posibles movimientos que pueden venirse.

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Este contexto se da en medio de cambios recientes en el mercado financiero, donde el dólar mayorista retrocedió hasta los $1398 y el Banco Central volvió a intervenir con compras en el mercado oficial, mientras que los contratos de dólar futuro mostraron bajas en los precios, pero subas en las tasas implícitas.

Al mismo tiempo, las tasas de corto plazo se mantienen en niveles reducidos, con rendimientos cercanos al 20% anual en operaciones de caución, “lo que refleja una alta liquidez en pesos dentro del sistema y empuja a los bancos a mejorar las tasas de los plazos fijos para captar depósitos”, según indicó la asesora financiera Elena Alonso.

Actualmente, los principales bancos del país ofrecen opciones que van desde el 21% hasta el 26% anual de tasa, mientras que otros permiten a los "no clientes" acceder a plazos fijos online con rangos más amplios, entre el 21% y el 32,5% de interés anual.

Al momento de invertir, es clave calcular cuánto rinde un plazo fijo de $500.000, ya que las ganancias varían de acuerdo a la entidad elegida y a la tasa aplicada. Sin embargo, los especialistas recomiendan evaluar también si ese rendimiento resulta realmente conveniente frente a la inflación mensual. Cabe recordar que la última medición del IPC dio 2,9% en febrero.

En definitiva, conocer las tasas y compararlas entre bancos es esencial para tomar decisiones financieras más acertadas.

Cuánto gano si deposito medio millón de pesos a 1 mes

Al momento de elegir un plazo fijo, las tasas de interés y el rendimiento final pueden variar según la entidad bancaria. A continuación, se detallan los rendimientos que ofrecen los bancos que cuentan con el mayor número de depósitos, según los datos del BCRA, y cuánto se obtendría de ganancia al invertir $500.000 por mes, considerando los porcentajes de TNA que cada institución ofrece actualmente.

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- Banco Macro (26% de TNA) genera $10.684,93 por cada medio millón de pesos a 30 días para los usuarios que son clientes.

- Banco Provincia (25% de TNA) genera $10.273,27 por cada $500.000 invertido a 30 días.

- Banco ICBC y Banco Nación tienen una TNA similar que oscila en torno al 24,6% y genera $9.863,01 en 30 días por cada medio millón de pesos.

- Banco Santander, Banco BBVA y Banco Galicia tienen el mismo rendimiento (23% de TNA) y generan $9.452,05 por cada medio millón de pesos a 30 días para los usuarios que son clientes.

- Banco Credicoop (22% de TNA) genera $9.041,10 por cada $500.000 a 30 días para los usuarios que son clientes.

- Banco Ciudad (21% de TNA) genera $8.630,14 por cada medio millón de pesos invertido a 30 días.

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Cuáles son los rendimientos de los bancos regionales

Las entidades financieras medianas y regionales del país también se suman a la competencia por captar ahorros a través de plazos fijos, con tasas que muestran una mayor dispersión, en comparación a los bancos que nuclean el mayor volumen de depósitos. De acuerdo a los últimos datos, entidades como Banco CMF, Banco Meridian, Banco Voii S.A. y el Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U., ofrecen rendimientos que rondan el 32% de TNA.

En el otro extremo de la tabla se encuentran opciones como Banco de Formosa y Banco Provincia De Tierra Del Fuego O. P., que llegan al 21%.

Este rango evidencia un margen de 11 puntos porcentuales entre las entidades que ofrecen mejores rendimientos y los que menos ofrecen.

Cómo invertir en un plazo fijo a 30, 60 o 90 días

Primero, se debe ingresar a la cuenta de home banking del banco o entidad financiera. Si no se cuenta con una, se debe abrir con la documentación necesaria.

El paso siguiente es ir a la sección Inversiones.

Una vez ahí, se debe dirigir al apartado Plazo Fijo y darle click.

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Ahí se selecciona el monto de dinero que se quiere invertir y el tiempo, por ejemplo: $1.000.000 a 30, 60 o 90 días.

Una vez elegido el monto de dinero y tiempo, se debe confirmar la operación y ya estará realizado el plazo fijo.

Cuando termine este período de tiempo, el banco o entidad financiera debe pagarle el dinero invertido junto con la tasa de interés (TNA) de diferencia.

GZ / lr