7 de cada 10 directivos financieros creen que la inflación se mantendrá estable en 2026

El 70% de los directivos financieros en Argentina proyecta una inflación estable para 2026, con niveles similares a los registrados en 2025, en un escenario marcado por cambios económicos y políticos que obligan a redefinir la estrategia empresarial, según una encuesta realizada por BDO a CFO (siglas del inglés de Chief Financial Officer) de distintas industrias. El relevamiento muestra que las empresas prevén un contexto de mayor previsibilidad macroeconómica, aunque con presión fiscal alta y foco en eficiencia, financiamiento e inversión tecnológica.

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El estudio, basado en las expectativas y necesidades de líderes financieros para este año, indicó que casi un 73% de los CFO proyecta una inflación interanual de entre 20% y 30%, mientras que cerca de un cuarto espera valores inferiores al 20% y solo un 4% estima que superará el 30%. Estos resultados refuerzan la idea de estabilidad en comparación con 2025.

Crédito: BDO

Según el relevamiento realizado por BDO, desde la mirada de la comunidad financiera, un escenario de estabilidad permite planificar con mayor margen, aunque todavía con cautela. Más del 90% de los encuestados considera que la presión fiscal efectiva sobre sus compañías no disminuirá y se mantendrá en niveles similares a los actuales.

En este contexto, las decisiones de inversión también muestran cambios. Cerca del 55% de los CFO señaló que el financiamiento para nuevos proyectos provendrá principalmente de la reinversión de utilidades, mientras que un 47% contempla el crédito bancario local y una cuarta parte menciona el aporte de socios o el acceso al mercado de capitales.

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Cabe recordar que el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central (BCRA) en febrero, mantiene una trayectoria a la baja para los próximos meses. Según el cuadro de inflación mensual del informe, la mediana de las proyecciones marcó un descenso en los próximos meses que alcanzaría el 1,5% para julio. Para el conjunto de 2026, la inflación anual esperada pasó a 26,1%, unos 3,6 puntos porcentuales por encima del REM previo.

Eficiencia, costos y tecnología como ejes estratégicos

Con una inflación que se mantendría en niveles moderados, pero todavía relevantes, la gestión interna aparece como una prioridad. Casi tres cuartas partes (75%) de los directivos financieros ubicaron la optimización de costos y la mejora de la eficiencia entre los principales objetivos estratégicos para 2026.

Crédito: BDO

La inversión en innovación y transformación digital también ocupa un lugar destacado, con un 49% de los CFO que la considera clave para sostener la competitividad del negocio. A esto se suma un 45% que busca consolidar su posición en el mercado, un 29% que apunta al desarrollo de nuevos productos y un 22% que analiza expandirse hacia mercados internacionales.

Entre las tecnologías más mencionadas para sostener la estabilidad del negocio se encuentran la automatización de procesos, la inteligencia artificial aplicada a finanzas, el uso de big data, las plataformas en la nube y las herramientas de ciberseguridad.

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El rol del área financiera también muestra cambios. Según el informe, el liderazgo de los CFO se orienta cada vez más a la creación de valor y al acompañamiento de la estrategia corporativa, con una visión más amplia que incluye las operaciones, el mercado y el cliente.

Nuevas habilidades y cautela en el escenario económico

En materia de talento, los directivos financieros señalaron que las habilidades más buscadas son la adaptabilidad al cambio, el pensamiento estratégico, el liderazgo, el dominio de nuevas tecnologías, la capacidad de resolver problemas y las habilidades de comunicación.

Fernando Garabato, director del informe y socio de BDO, explicó que “los CFOs coinciden en que 2026 será un año definido por dos fuerzas estratégicas: por un lado, la capacidad competitiva real de las organizaciones y por otro, la habilidad del management para liderar transformaciones profundas”.

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El especialista agregó que “el financiamiento para impulsar esas transformaciones provendrá, en primera instancia, de la reinversión de utilidades, seguido por el crédito bancario, aunque en muchos casos estas fuentes resultarán insuficientes y algunas compañías deberán recurrir a aportes de capital o a procesos más amplios de reestructuración financiera”.

Por último, desde la visión general del sector, la inflación muestra una trayectoria estabilizada, pero todavía con una inercia que la mantiene más cerca del 30% anual que del 20%, un rango que obliga a las empresas a revisar márgenes, costos y portafolios para sostener la rentabilidad en un escenario de cambios.

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