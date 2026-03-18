La inflación de febrero golpeó más fuerte a los sectores de menores ingresos

La inflación de 2,9% en febrero informada por el INDEC no afectó a todos los bolsillos por igual, ya que el impacto del costo de vida fue mayor en la base de la pirámide social.

"En febrero, los hogares del 10% de menores recursos tuvieron una inflación de 3,3%, mientras que el 10% de mayores recursos de 2,9%", señala un informe de la consultora Empiria, .

Esta diferencia se explica por la composición de las canastas de consumo. Mientras que el rubro Alimentos y Bebidas representa el 32% del gasto total del decil más pobre, esa cifra cae al 16% en el decil más rico. Algo similar ocurre con la vivienda y las tarifas, que pesan un 18% en los hogares de bajos ingresos contra un 12% en los sectores de mayor poder adquisitivo.

Inflación mayorista: bajó al 1% en febrero por caída de importados

"La explicación es directa: los rubros que más aumentaron en el mes —Alimentos y Vivienda— son los que mayor peso tienen en la canasta de los hogares de menores ingresos", concluyó la consultora.

La inflación núcleo, el dato más preocupante

Más allá de la brecha social, el informe advierte sobre la aceleración de los precios subyacentes. El análisis de Empiria arroja que "el dato más preocupante de la evolución de precios en febrero fue que la inflación núcleo trepó a 3,1%", lo que representa un salto de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2,6% registrado en enero.

Este indicador núcleo se ubicó por encima del índice general. A este panorama se le sumó una fuerte presión de los precios regulados, que promediaron un alza del 4,3%.

Alzas por rubro y proyecciones 2026

El reporte desglosa los movimientos de precios del mes, destacando los siguientes puntos:

- Vivienda y Electricidad: Fue el rubro de mayor incremento con un 6,6%.

- Alimentos: Registró una suba del 3,3%.

- Indumentaria y Bebidas Alcohólicas: Fueron los sectores que menos presionaron, con variaciones de entre el 0% y el 0,6%.

En el balance del primer bimestre del año, la inflación acumuló un 5,9%, superando en 1,2 puntos porcentuales al mismo periodo de 2025. De cara a lo que resta de 2026, Empiria proyecta que la inflación se mantendría en niveles similares a los del año anterior, ubicándose "en torno al 30%".

El análisis histórico de la brecha

A pesar del dato crítico de febrero, la consultora matizó que la brecha acumulada entre el 30% de los hogares más ricos y el 30% más pobre desde 2018 se ha mantenido en márgenes acotados, no superando el 1%.

Sin embargo, advirtieron un cambio de tendencia reciente: "Desde noviembre de 2023 a la fecha, la inflación acumulada resultó levemente superior para los hogares de mayores ingresos", debido a que rubros como Hoteles y Restaurantes —con mayor peso en los sectores ricos— también han mostrado subas considerables en ese subperíodo.

LM