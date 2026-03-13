En la segunda semana de febrero del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 1,1%, según lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que, en las últimas cuatro semanas, se desaceleró a 3,7% mensual, mientras que la inflación acumulada en la primera mitad del mes es del 2,7%.

La inflación no cede y volvió a marcar 2,9% en febrero, según el INDEC

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Este incremento del 1,1% es la tercera medición que supera el umbral semanal del 1% desde que comenzó el 2026. En las 10 semanas, solamente 3 veces se dio un aumento de estas características, en la primera semana de febrero (+2,5%) y en las dos semanas que van de marzo (+1,6% y +1,1% respectivamente).

Carnes y Lácteos tuvieron el mayor aumento de la semana

Entre los rubros que aumentaron su valor esta semana se encuentran las "Carnes” con 1,9%. Le siguen "Productos lácteos y huevos" con un 1,8%; "Verduras" con 1,0%; “Aceites” y “Frutas” con un alza de 0,7% en cada división; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” y "Comidas listas para llevar" registraron el mismo nivel de incremento alcanzando el 0,5%; y por último en este listado de los que subieron sus precios esta semana, se encuentran “Azúcar, miel, dulces y cacao” y “Productos de panificación, cereales y pastas”, los dos con 0,2%.

Por otra parte, solamente un rubro registró bajas esta semana, “Condimentos y otros productos alimenticios” tuvo una merma del 0,5%.

El relevamiento de LCG destacó que el 75% de la inflación semanal lo explicaron los rubros Carnes y Lácteos”, quienes en conjunto traccionaros 1,1 puntos porcentuales. Por otro lado, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró 0,3 puntos, ubicándose en 3,7%.

La medición de precios minoristas

La primera semana de marzo del 2026 mostró una suba de 1,8% en los precios de los alimentos, según el relevamiento de precios minoristas de la consultora Eco Go.

La inflación de febrero rondaría el 2,9% en GBA y la carne sigue siendo el principal factor de presión

En este caso se divide en dos grupos, primero se encuentran los alimentos consumidos dentro del hogar que registraron una suba de 0,4%. La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2% para marzo. Mientras que la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar aumentó un 0,9%, según indicaron en el estudio.

Desde la consultora de Marina Dal Poggetto, en su proyección general advirtieron que, “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

En el mes se observa una desaceleración en alimentos, tanto dentro como fuera del hogar, mientras que la dinámica inflacionaria está impulsada principalmente por factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo. “En este contexto, Educación aparece como uno de los capítulos que más presiona al índice al alza, junto con los ajustes en tarifas, electricidad (13%), peajes (19%), agua (4%), combustibles (4%) y gastos comunes para la vivienda (3,5%)”, mencionaron en el relevamiento de EcoGo.

Inflación de alimentos y bebidas en diciembre según el INDEC

Esta semana, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló su última medición del Índice de Precios al Consumidor, correspondiente a febrero del 2026. En el mismo, la variación intermensual registró una suba del 2,9% a nivel general, pero en el rubro de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” el incremento fue mayor, con un 3,3%.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.000 según el INDEC

Según este informe oficial, los productos que más subieron durante el último mes del 2025 fueron:

- Pollo entero (kg): +10,2%

- Paleta (kg): +8,1%

- Cuadril y Nalga (kg): +8%

En el otro extremo de la tabla se encuentran los que mostraron una merma en sus aumentos, entre los que se encuentran:

- Tomate redondo (kg): −22,2%

- Limón (kg): −16,9%

- Fideos secos tipo caseros y Polvo para flan: −0,5%

Además de la variación comparada con febrero del año pasado, también se puede encontrar el aumento del rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue del 36%, levemente por encima de la variación general que fue del 33,1%.

GZ