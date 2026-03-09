El Gobierno oficializó a Sebastián Amerio como nuevo procurador del Tesoro y designó a Santiago Viola en Justicia

El Gobierno nacional oficializó la designación de Sebastián Javier Amerio como nuevo procurador del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la representación legal del Estado. La medida se formalizó mediante el decreto 143/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La decisión forma parte de una serie de cambios en la estructura jurídica del Poder Ejecutivo que también incluyeron la designación de Santiago Viola como secretario de Justicia y una reorganización en la representación del Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura.

Según el decreto, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Santiago María Castro Videla al cargo de procurador del Tesoro y designó en su lugar a Amerio, quien asumió formalmente sus funciones a partir del 6 de marzo.

En la misma norma se dispuso que Castro Videla continuará dentro del organismo como subprocurador del Tesoro, un cargo recientemente creado dentro de la estructura de la Prohttps://es.onlinelogomaker.com/curación.

La Procuración del Tesoro es el órgano encargado de asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo y representar al Estado nacional en litigios, por lo que su conducción resulta clave en disputas judiciales que involucran al Estado argentino.

Cambios en la Secretaría de Justicia y el Consejo de la Magistratura

Las modificaciones también alcanzaron a la Secretaría de Justicia. A través del decreto 141/2026, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Amerio como titular de esa dependencia y designó en su reemplazo al abogado Santiago Viola.

En paralelo, mediante el decreto 142/2026, el Gobierno aceptó la dimisión de Amerio como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y nombró a Viola para ocupar ese lugar.

De esta manera, el nuevo secretario de Justicia pasará a representar al Gobierno en el organismo encargado de la selección y control disciplinario de los jueces federales y nacionales.

Los cambios se inscriben en la reestructuración del área jurídica del Gobierno tras la reciente designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, luego de la salida de Mariano Cúneo Libarona.

El recambio también tuvo una lectura política dentro del oficialismo. Con el desembarco de Mahiques y de Viola —apoderado de La Libertad Avanza— en puestos clave, Karina Milei consolidó su influencia en la estructura del ministerio, un área que hasta ahora orbitaba en torno al entorno de Santiago Caputo.

