Se adelantó la campaña de vacunación contra la gripe.

El temor y la precaución ante la conocida como la "supergripe", hizo que la Argentina tome medidas diferentes. Por decisión del ministerio de Salud de Nación, en 2026 se adelantó el inicio de la campaña antigripal.

La medida es ante el avance internacional de la variante de gripe H3N2, a diferencia de otras cepas, la conocida como la "supergripe", tiene una alta capacidad de transmisión que ya quedó demostrada en países del norte.

El ministerio de Salud de la Nación ya inició la distribución de las dosis en las 24 jurisdicciones, para lograr inmunizar antes del pico de la enfermedad que se suele dar entre abril y julio.

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La primera partida son casi 800 mil dosis que tienen destinadas para grupos de riesgo. Es por esto que las autoridades recomiendan vacunarse: niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 62 años, mayores de 65 años, embarazadas, personal de salud, y personal estratégico.

Para más información se puede ingresar a www.argentina.gob.ar/salud/vacunas