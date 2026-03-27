El especialista en litigios internacionales, Sebastián Maril, analizó los fundamentos técnicos que permitieron a la República Argentina obtener un resultado favorable en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Según el experto, existen dos ejes determinantes que volcaron la balanza jurídica. El primero de ellos establece que el Estatuto de YPF debe ser considerado como un contrato bilateral y no plurilateral, una distinción técnica que altera las obligaciones legales de las partes involucradas.

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El segundo punto fundamental que destaca Maril es la jerarquía normativa aplicada al caso.

La resolución judicial determinó que la Ley de Expropiación de YPF posee una preeminencia legal por sobre los estatutos de la propia empresa. Esta interpretación jurídica resultó vital para invalidar los reclamos de los fondos demandantes, ya que sitúa el accionar del Estado nacional bajo el paraguas de su propia legislación soberana por encima de reglamentos corporativos privados.

Maril explicó en sus redes sociales que la interpretación de los estatutos realizada por la Corte de Apelaciones difiere radicalmente de la visión que había sostenido anteriormente la jueza Loretta Preska.

Mientras que la magistrada de primera instancia había fallado en contra del país basándose en una lectura específica de las normativas de la compañía, el tribunal superior revisó estos criterios y aplicó una lógica legal distinta que benefició la postura de la defensa argentina.

Un aspecto crítico señalado por el consultor es que la Cámara consideró que la jueza Preska interpretó erróneamente la ley argentina durante el proceso inicial. Este diagnóstico sobre el desempeño de la magistrada neoyorquina fue lo que permitió desarticular la condena millonaria.

Al detectar fallas en la aplicación del derecho local por parte de un tribunal extranjero, la Cámara de Apelaciones sentó un precedente de corrección técnica sobre el expediente.

Pese a este triunfo rotundo para el Gobierno nacional, el proceso judicial no se encuentra totalmente finalizado en los tribunales norteamericanos. Sebastián Maril aclaró que la Corte de Nueva York sigue siendo considerada como el "foro apropiado" para tratar el litigio. Esto significa que la jurisdicción estadounidense mantiene su competencia sobre la demanda, rechazando cualquier intento previo de trasladar la discusión legal exclusivamente a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo este marco, el caso ahora vuelve a las manos de la jueza Preska, pero con una salvedad fundamental: la magistrada recibe instrucciones precisas de las instancias superiores para revisarlo. Tras la anulación de la condena original, la jueza de primera instancia deberá ajustar sus criterios de evaluación a las nuevas directivas emanadas de la Cámara, lo que obliga a una relectura completa de las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes.

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Este escenario representa un cambio de paradigma en uno de los juicios más costosos de la historia financiera del país. Según la visión de Maril expresada a través de sus redes sociales, la corrección sobre cómo se entiende el estatuto social de la petrolera y la primacía de la ley nacional fueron las piezas de este rompecabezas jurídico. La Argentina logra así ganar tiempo y espacio legal en un conflicto que parecía sentenciado de forma irreversible.

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En un comunicado oficial, el presidente Javier Milei destacó que "hoy la decisión de la Justicia de los Estados Unidos de anular la condena contra la República Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, lo que implica evitar un pago estimado en 18.000 millones de dólares".

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“Es un día muy especial para la Argentina y un día de mucha alegría”, afirmó el mandatario, y explicó que la resolución es resultado del trabajo conjunto entre la conducción de la compañía y los equipos legales del Estado.

Por último, en la misiva oficial destacaron que "la resolución constituye un hito clave en la estrategia jurídica del Estado argentino y refuerza el rumbo adoptado por el Gobierno nacional en materia de defensa del patrimonio público y ordenamiento económico".

GZ / lr