Ormuz se descongela: Estados Unidos reporta un aumento de buques y el fin de la parálisis total

El Estrecho de Ormuz empezó a mostrar signos de reactivación este jueves, marcando un punto de inflexión en la crisis energética global. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró durante una reunión de gabinete que el movimiento de buques hacia y desde el Golfo es "mucho mayor que ayer" y vaticinó que el tráfico crecerá diariamente. Para la Casa Blanca, este flujo es el resultado directo de la presión militar sobre Teherán, permitiendo que el petróleo que se encontraba varado en alta mar comience a fluir nuevamente hacia los mercados mundiales.

Bessent calificó la actual "Operación Furia Épica" como una "oportunidad generacional" para desarticular el Gobierno iraní, al que acusó de coordinar el terrorismo mundial durante cuatro décadas. Según el funcionario, el despliegue estadounidense logró pasar de una "apariencia de seguridad" a una "seguridad absoluta" para el comercio internacional. El objetivo de Washington es que la ruta estratégica recupere su ritmo habitual incluso antes de declarar el Estrecho como totalmente asegurado por sus fuerzas navales.

Bessent aseguró que el movimiento de buques hacia y desde el Golfo es "mucho mayor que ayer"

La reactivación del tráfico coincidió con un anuncio clave de Donald Trump: el presidente postergó hasta el 6 de abril los ataques planeados contra la infraestructura eléctrica de Irán. Aunque inicialmente el plazo era menor, Trump decidió dar diez días de margen luego de que las autoridades iraníes permitieran el cruce de diez petroleros estadounidenses por Ormuz. Este "gesto de buena voluntad" por parte de Teherán fue interpretado por el mandatario como un reconocimiento de la derrota militar iraní frente a la ofensiva conjunta.

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Desde el Despacho Oval, Trump presumió de un éxito total en el frente bélico, afirmando que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán fueron prácticamente aniquiladas. El presidente detalló que las comunicaciones del enemigo están neutralizadas y que sus aviones vuelan con libertad absoluta sobre el centro de Teherán. "Sabemos dónde están todos", sentenció en relación a los líderes restantes, tras confirmarse la muerte de figuras de máxima jerarquía, incluido el ayatolá Alí Jamenei, en ataques previos.

El costo humano de la ofensiva ya superó los 1.500 muertos en suelo iraní, según los últimos balances oficiales. La lista de bajas incluye al Consejo Supremo de Seguridad Nacional y a los ministros de Defensa e Inteligencia, lo que generó un vacío de poder sin precedentes en la República Islámica. Con este escenario, Estados Unidos espera que los próximos diez días de tregua energética sirvan para garantizar el libre tránsito permanente por la ruta petrolera más importante del mundo.

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El trueque de Ormuz: petróleo por tiempo

La reactivación de los buques no es casual; es el resultado de un intercambio táctico. Irán permitió la salida de 10 petroleros norteamericanos para ganar 10 días de vida en sus centrales eléctricas. Para el Tesoro de Estados Unidos, esto no es una tregua humanitaria, sino la prueba de que el Gobierno ya no tiene capacidad para sostener el bloqueo y empezó a ceder sus cartas más estratégicas a cambio de evitar un apagón total en sus ciudades.

El reporte de las 1.500 muertes, que incluye a la cúpula total del poder iraní, explicó por qué el tráfico marítimo está aumentando. Sin mandos centrales para coordinar la resistencia o el cierre de las aguas, el Estrecho de Ormuz dejó de ser una zona de control soberano para convertirse en un corredor bajo vigilancia de la Operación Furia Épica.

A través de Islamabad, Estados Unidos fijó las condiciones para el "día después". Los 15 puntos enviados por la administración Trump buscan no solo el fin de los disparos, sino un rediseño total del acceso al Golfo Pérsico. La exigencia iraní de "no repetición" y la inclusión de Líbano e Irak en la mesa de negociación reveló que los sectores que aún resisten en Irán intentan salvar lo poco que queda de su influencia antes de que expire el nuevo ultimátum del 6 de abril.

TC