La madre de las derrotas eternas

AUSTIN – La Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó el pasado noviembre fue notable, de gran alcance y diferente a cualquier otra NSS que haya aparecido desde que George H.W. Bush "superó el síndrome de Vietnam" a principios de la década de 1990. En la carta de presentación que lleva su firma, Trump describió el documento como una "hoja de ruta para garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y exitosa de la historia de la humanidad".

La NSS de Trump ancla la grandeza y el éxito de Estados Unidos en sus ideales fundacionales. "En la Declaración de Independencia, los fundadores de Estados Unidos establecieron una clara preferencia por el no intervencionismo en los asuntos de otras naciones". Pero, lamentablemente, "nuestras élites calcularon erróneamente la voluntad de Estados Unidos de hombro con hombro cargas globales perpetuas con las que el pueblo estadounidense no veía ninguna conexión con el interés nacional". Ellos "permitieron que aliados y socios descargaran el costo de su defensa sobre el pueblo estadounidense", y "a veces nos succionaron hacia conflictos y controversias centrales para sus intereses pero periféricos o irrelevantes para los nuestros".

Hasta el mes pasado, las políticas de Trump parecían trabajar hacia la desvinculación de Oriente Medio. La NSS lo había expuesto claramente: "A medida que esta Administración rescinda o flexibilice las políticas energéticas restrictivas y la producción de energía estadounidense aumente, la razón histórica de Estados Unidos para centrarse en Oriente Medio retrocederá".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Había, por supuesto, matices: "Estados Unidos siempre tendrá intereses fundamentales en garantizar que los suministros de energía del Golfo no caigan en manos de un enemigo declarado, que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto". Pero "podemos y debemos abordar esta amenaza ideológica y militarmente sin décadas de guerras infructuosas de 'construcción nacional'".

Además, la era en la que "Oriente Medio dominaba la política exterior estadounidense tanto en la planificación a largo plazo como en la ejecución diaria" ha terminado, en parte porque la región "ya no es el irritante constante, y fuente potencial de catástrofe inminente, que fue alguna vez". La seguridad de Israel fue mencionada, por supuesto, pero solo de pasada. En cambio, los autores proclamaron que Oriente Medio está "emergiendo como un lugar de asociación, amistad e inversión, una tendencia que debe ser bienvenida y fomentada".

Sin embargo, a pesar de estas conmovedoras palabras, Estados Unidos atacó el 28 de febrero a Irán, un país 4,6 veces más grande que Alemania, con más de 90 millones de habitantes. Las dos guerras de Irak pueden haber sido mayores (hasta ahora), pero fueron contra un oponente bastante insignificante. Irán, por el contrario, es un Estado-civilización con una profunda reserva de misiles, drones y un compromiso patriótico y religioso; atacarlo es lanzar la madre de todas las guerras eternas.

}Por supuesto, uno podría descartar la NSS de Trump como otra declaración deshonesta cocinada para engañar al público estadounidense, y muchos comentaristas hicieron exactamente eso. ¿Pero qué propósito habría servido esto? Si el objetivo era superar las elecciones de mitad de período de 2026 reafirmando el compromiso de Trump con las promesas que hizo durante su última campaña, no tiene sentido exponer el fraude apenas tres meses después de la publicación del documento y ocho meses antes de que los estadounidenses acudan a las urnas.

Además, la calidad del documento sugiere que quienes lo compusieron eran personas serias. Este no es el típico discurso de campaña de Trump o una charla informal con la prensa. Debido a que tales documentos deben ser elaborados y revisados, escritos y reescritos, su importancia radica precisamente en el hecho de que deben superar la oposición interna antes de que se añada la firma de un presidente. Esta NSS fue una articulación mayormente coherente de una cosmovisión distinta e importante: estableció una nueva dirección para Estados Unidos, renunciando a la retórica de la Pax Americana, del policía global y centrada en la OTAN de cada administración desde el colapso de la Unión Soviética.

Sin embargo, aquí estamos, de nuevo en guerra en Oriente Medio. No va de acuerdo al plan, si es que alguna vez hubo uno. El Estrecho de Ormuz está cerrado al transporte marítimo estadounidense, europeo, japonés, surcoreano e israelí. Los suministros mundiales de petróleo han caído, y habrá una grave escasez de gas, fertilizantes y, a su debido tiempo, de alimentos. Las bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico han sido parcialmente destruidas o quedaron inutilizables.

Tal como están las cosas, Estados Unidos nunca podrá regresar a esas bases, porque Irán no muestra signos de doblegarse ante las bombas, ni se quedará sin drones ni misiles. Tampoco hay ninguna posibilidad de que unos pocos miles de marines cambien el rumbo. Para decirlo más claramente, Estados Unidos ya ha sido expulsado, de una vez por todas, del Golfo, aunque esto puede no haber calado todavía en los funcionarios estadounidenses ni en el público.

¿Cómo podemos explicar la enorme brecha entre la estrategia y la política? Una posibilidad es que el gobierno de los Estados Unidos ya no sea realmente un gobierno, al ser incapaz de idear, anunciar, implementar y ejecutar una estrategia. Una segunda interpretación es que el gobierno que tenía Estados Unidos, hasta hace tres meses, ha sido reemplazado desde entonces, mediante un golpe de Estado silencioso, por un régimen diferente que utiliza a Trump como figura decorativa.

La tercera posibilidad es que Estados Unidos acabe finalmente donde la NSS de noviembre de 2025 quería que fuera. Es decir, se verá obligado a salir de Oriente Medio, obligado a reconocer los límites y la obsolescencia del poder estadounidense, y obligado a respetar la soberanía y autonomía de otros Estados-nación. Este no sería el peor resultado, pero habría sido mucho más fácil llegar a él directamente, sin la humillación de una derrota militar brutal.



James K. Galbraith, profesor de la Universidad de Texas en Austin, es coautor (con Jing Chen), más recientemente, de Entropy Economics: The Living Basis of Value and Production (University of Chicago Press, 2025).

Tal como están las cosas, Estados Unidos nunca podrá regresar a esas bases, porque Irán no muestra signos de doblegarse ante las bombas, ni se quedará sin drones ni misiles. Tampoco hay ninguna posibilidad de que unos pocos miles de marines cambien el rumbo. Para decirlo más claramente, Estados Unidos ya ha sido expulsado, de una vez por todas, del Golfo, aunque esto puede no haber calado todavía en los funcionarios estadounidenses ni en el público.

¿Cómo podemos explicar la enorme brecha entre la estrategia y la política? Una posibilidad es que el gobierno de los Estados Unidos ya no sea realmente un gobierno, al ser incapaz de idear, anunciar, implementar y ejecutar una estrategia. Una segunda interpretación es que el gobierno que tenía Estados Unidos, hasta hace tres meses, ha sido reemplazado desde entonces, mediante un golpe de Estado silencioso, por un régimen diferente que utiliza a Trump como figura decorativa.

La tercera posibilidad es que Estados Unidos acabe finalmente donde la NSS de noviembre de 2025 quería que fuera. Es decir, se verá obligado a salir de Oriente Medio, obligado a reconocer los límites y la obsolescencia del poder estadounidense, y obligado a respetar la soberanía y autonomía de otros Estados-nación. Este no sería el peor resultado, pero habría sido mucho más fácil llegar a él directamente, sin la humillación de una derrota militar brutal.

*James K. Galbraith, profesor de la Universidad de Texas en Austin, es coautor (con Jing Chen), más recientemente, de Entropy Economics: The Living Basis of Value and Production (University of Chicago Press, 2025).