Boletín Oficial: el Gobierno designó oficialmente a la nueva jefa de la Oficina Anticorrupción

El Gobierno nacional oficializó este viernes la designación de Gabriela Zangaro como nueva titular de la Oficina Anticorrupción, luego de aceptar la renuncia de Alejandro Melik al frente del organismo.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El artículo 1° de ese documento oficial le aceptó a Melik la renuncia presentada “a partir del 13 de marzo de 2026”, mientras que en el artículo 2 le agradeció por “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

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El decreto establece la designación de Zangaro como nueva responsable del organismo, “a partir del 16 de marzo de 2026”.

Zangaro se desempeñaba desde el 27 de noviembre de 2003 como jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y actualmente integraba además el Consejo de la Magistratura.

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La designación había sido anticipada por Mahiques a principios de este mes, junto con la elección de Alejandro Ramírez para tomar las riendas de la Inspección General de Justicia (IGJ), tras la renuncia de Daniel Roque Vítolo. “Son personas preparadas, idóneas y de mi confianza”, sostuvo Mahiques al referirse a los nombramientos.

Sobre Zangaro, puntualmente, recalacó que "además de ser magistrada es integrante del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, con una experiencia larga en Tribunales y entiendo que es la persona capacitada".

LT