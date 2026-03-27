Juan Pablo Valdés suspendió su viaje a Buenos Aires: se posterga la negociación por obras clave en Corrientes

La relación política entre Corrientes y la Casa Rosada atraviesa un momento de tensa espera. Por segunda vez en lo que va de marzo, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, canceló la reunión prevista con el gobernador Juan Pablo Valdés, obligando al mandatario correntino a suspender su viaje a Buenos Aires.

El gobernador de Corrientes reclama a Nación $36.000 millones y fondos para obras clave

La noticia fue confirmada inicialmente por el flamante ministro de Hacienda provincial, Héctor Ricardo Grachot, quien tras su asunción adelantó el traspié logístico: "Lamentablemente, había una reunión por una firma en Buenos Aires, pero parece que se cayó", explicó.

El encuentro, que ya había sido postergado a principios de mes, quedaría ahora reprogramado para después de los feriados de Semana Santa.

El botín en disputa: $36.000 millones

Más allá de la sintonía política, el trasfondo del conflicto es estrictamente financiero. Si bien Corrientes fue la jurisdicción más beneficiada por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el primer trimestre —recibió un total de $14.000 millones desglosados en cuotas de $3.000 millones en enero y febrero, y $8.000 millones en marzo—, Valdés sostiene que la deuda de Nación con la provincia es muy superior.

“Es un dinero que es de los correntinos y lo necesitamos para sostener nuestra recaudación”, afirmó con firmeza el gobernador. Según los cálculos de la provincia, el saldo pendiente que el Ejecutivo nacional debe transferir asciende a $36.000 millones, una cifra que el Gobierno local considera vital para compensar la caída del consumo y mantener el ritmo de la administración pública.

Asumió el nuevo ministro de Hacienda en Corrientes: los ejes de su gestión y la advertencia de una economía nacional "planchada"

Obras estratégicas y el "factor Caputo"

La suspensión del encuentro no solo frena el flujo de caja, sino que pone en pausa tres proyectos de infraestructura que Valdés considera "pilares del desarrollo provincial". El gobernador tenía previsto presionar a Caputo para reactivar el financiamiento de:

Ruta Provincial 27: Arteria fundamental para el corredor productivo y el turismo regional.

Puerto de Ituzaingó: Cuya habilitación operativa está proyectada para mayo , pero requiere definiciones de Nación.

Aeropuerto de Paso de los Libres: Una obra crítica para la conectividad del sur provincial y el comercio fronterizo.

Desde el entorno del gobernador estiman que la reunión podría concretarse en la primera semana de abril. Mientras tanto, en Corrientes la expectativa crece: la provincia necesita que las promesas de "compensaciones" se transformen en depósitos efectivos para enfrentar un año económico que el propio ministro Grachot definió como "planchado".