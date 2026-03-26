Zago pidió la renuncia de Adorni: "Tiene que dar un paso al costado y no perjudicar al Gobierno"

El diputado nacional Oscar Zago calificó de "bochornoso" el escándalo que rodea al jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni y advirtió que su permanencia daña la imagen del Ejecutivo en un contexto de fuerte crisis económica.

En medio de la creciente polémica por el patrimonio y las conductas del vocero presidencial, el legislador del MID fue tajante al solicitar su alejamiento del cargo.

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"Tiene que dar un paso al costado"

Al ser consultado sobre si el funcionario debería dimitir, el diputado sostuvo: "Yo le dije desde el primer momento, tiene que dar un paso al costado y no perjudicar a un gobierno que tiene todos estos problemas que te fui enumerando" entre los que mencionó "problemas económicos" y "problemas de corrupción" y "denuncias graves".

Asimismo, Zago se refirió a la gravedad de los hechos denunciados y al impacto que generan en la opinión pública.

Respecto al manejo de la situación, el legislador manifestó en declaraciones a Radio La Red: "Yo creo que es un tema bochornoso desde el primer día, lo dije en varias oportunidades con distintos colegas tuyos que desde el primer momento que salió el tema cuando se dieron cuenta que la mujer había ido en el avión presidencial".

"Yo les dije. No apunten ese lado apunten al otro, que el otro es el más complicado, el avión, el taxi llámenle como quieran que fue para ir al carnaval a Punta del Este", agregó.

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"Efecto boomerang"

Por otro lado, Zago advirtió sobre el "efecto boomerang" que estas acciones tienen sobre el discurso oficialista que cuestionaba a la dirigencia tradicional. En ese sentido, explicó: "Entonces todas esas cuestiones, la crítica que tuvo hacia todo el periodismo, hacia la política, hacia la casta, en 2 años, bueno hoy es un boomerang que te volvió donde vos iniciaste el proceso de tomar las mismas costumbres que criticaste durante 2 años mientras todos los días salías a dar unas explicaciones a todos los argentinos de lo que se tenía que hacer y lo que no teníamos que hacer".

Finalmente, el legislador vinculó este descontento con la difícil situación económica que atraviesa el país, subrayando la decepción de quienes confiaron en la propuesta de cambio. Al concluir, el diputado remarcó: "La gente está haciendo un esfuerzo enorme tremendo y haber creído muchísimo en el nuevo gobierno, hoy se sienten decepcionados".