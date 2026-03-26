La Cámara Federal ratificó la prisión preventiva del dirigente “Tiso” Talavera y negó su excarcelación

La Cámara Federal de Resistencia resolvió mantener detenido al dirigente social Raúl Celestino “Tiso” Talavera al rechazar el pedido de excarcelación presentado por su defensa, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunta trata de personas.

La decisión fue adoptada de manera unánime por la Sala Penal N° 2 del tribunal, que también desestimó la posibilidad de morigerar la medida con prisión domiciliaria o tobillera electrónica. Según los jueces, la situación procesal del imputado aún presenta elementos que justifican la prisión preventiva.

En su análisis, los camaristas señalaron que la gravedad del delito y la etapa inicial de la investigación configuran un escenario de riesgo procesal. En particular, advirtieron sobre la posibilidad de fuga y de interferencias en el avance de la causa.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la inminente declaración de la presunta víctima, considerada una instancia clave. En ese sentido, el tribunal entendió que mantener la detención resulta necesario para resguardar esa prueba y evitar cualquier tipo de entorpecimiento.

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A su vez, se valoró un informe del Ministerio Público Pupilar que da cuenta de antecedentes vinculados a violencia familiar, interpretados como un indicador de riesgo en caso de que el acusado recupere la libertad.

La causa

Talavera permanece detenido desde fines de febrero, cuando se presentó voluntariamente ante la Policía junto a su pareja tras conocerse que existía una orden de captura. La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 45 años, quien aseguró haber vivido durante varios años en su domicilio realizando tareas domésticas sin percibir salario.

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De acuerdo con su testimonio, además debía cuidar a los hijos del dirigente y no tenía control sobre su pensión por discapacidad, la cual era administrada por terceros. También indicó que no podía disponer libremente de su tiempo, aunque no denunció agresiones físicas.

La causa se tramita en la Justicia Federal bajo la figura de trata de personas (Ley 26.842). No obstante, el tribunal dejó en claro que la prisión preventiva es una medida provisoria y que podrá ser revisada a medida que avance el proceso.