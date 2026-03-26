Aguiar, de ATE: "Milei es peor que la pandemia, es más letal que el Covid este gobierno"

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que el presidente Javier Milei “es peor que la pandemia”, y que “es más letal que el Covid este gobierno”.

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“Peor que la pandemia”

Además precisó que durante la actual gestión cerraron “más de 22.100 empresas”, mientras que “durante la pandemia 15 mil”.

“Más de 150 mil puestos de trabajo se perdieron en la pandemia, más de 300 mil puestos de empleo registrado destruyó este gobierno”, comparó en diálogo con Viviana Canosa en Carnaval Stream.

“La capacidad industrial instalada durante la pandemia era entre el 55, el 60%, y ahora es del 53%”, volvió a comparar

“Si uno va a buscar una crisis en el mercado de trabajo en la Argentina, revisa el 2001, 20% de desocupación. Estamos pareciéndonos, pero vamos a terminar peor”, advirtió Aguiar.

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“Con las mismas armas”

“Yo defiendo el amor vence el odio pero con esta gente, no, con las mismas armas”, sostuvo Aguiar.

“Nosotros somos estatales. A nosotros el 10 de diciembre de 2023 nos declararon la guerra. No es un eufemismo. Nos dijo ´soy un topo infiltrado en el Estado y vengo a destruirlo todo´. Dos años después acá estamos”, recordó el gremialista

“No nos victimizamos, querías guerra, vamos a guerrear. Y vamos a ver quién va a ganar”, concluyó Aguiar.