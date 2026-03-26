Reventón de Posadas: presentaron la nueva edición con promociones, financiación y propuestas culturales

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó el lanzamiento de la 11° edición de El Reventón Posadas, informó el Gobierno de Misiones.

La iniciativa se desarrollará durante cuatro jornadas en el microcentro, con la participación de comercios adheridos que ofrecerán promociones especiales.

Además propone una agenda con actividades culturales, gastronómicas y recreativas destinadas a vecinos y visitantes.

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“Esfuerzo conjunto”

El gobernador señaló que “es una muestra del esfuerzo en conjunto, exitoso”. “Siempre digo lo mismo, empezar una fiesta es difícil, pero continuarla ya es más difícil”, recalcó.



“Cuando nosotros hacemos estas cosas, la comunidad las hace en conjunto. Cuando uno habla de comerciantes, no es estrictamente el comerciante, sino quienes están detrás del mostrador, el vendedor, el fletero; el comercio es el primer generador de empleo”, agregó.

“La forma seria de enfrentar los problemas es con racionalidad, con respeto, siendo creativos, siendo persistentes”, enfatizó Passalacqua.

“El Reventón, además de cuidar el bolsillo de la gente, es una enorme oportunidad; por comercio, un tope de ochocientos dieciséis mil pesos es mucha plata, y eso hay que sostenerlo entre comerciantes, el Banco Macro y la provincia”, precisó.

Sobre el cierre de su intervención, el gobernador destacó que “estas aperturas creativas como Reventón contribuyen a que los sueños sigan creciendo y a que se mantengan activos”.

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Qué es el Reventón

La provincia acompañará el evento con herramientas de financiamiento a través de los programas Ahora, que permitirán realizar compras en 1, 6, 12, 15 y hasta 18 cuotas sin interés según el rubro.

Los beneficios contemplan montos de hasta $816.000 en 1 o 6 cuotas y hasta $1.632.000 en distintos planes de financiación. Las operaciones estarán disponibles con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Macro, con costo financiero asumido por la entidad bancaria y la provincia.

JAF en vivo

En el marco de la programación, se confirmó la presentación en vivo de JAF, músico de rock y blues que formó parte de la banda Riff junto a Pappo. El espectáculo contará con el acompañamiento del IPLyC y se integrará a la agenda cultural prevista. Además, se desarrollará una feria gastronómica y cervecera en la plaza San Martín, que reunirá entre 50 y 60 stands con propuestas para el público. La oferta gastronómica incluirá opciones variadas, mientras que el espacio también se integrará al recorrido comercial del evento.