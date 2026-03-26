Indignación en Chaco: denuncian que dejaron agonizar a una cachorra durante horas mientras tomaban mates

Una escena que generó fuerte repudio ocurrió en Resistencia, sobre avenida Chaco, donde una cachorra de apenas cuatro meses permaneció agonizando durante horas en la vía pública sin recibir ayuda, pese a que había personas a pocos metros.

La denuncia fue realizada por la rescatista Mirna Pavicich, quien difundió el caso a través de redes sociales tras ser alertada por vecinos. Al llegar al lugar, se encontró con una situación crítica. “Me encuentro con la perra, una bebé, tirada entre bolsas y cajas, convulsionando sin parar, con sangre en la boca”, describió. Según su testimonio, el cuadro llevaba varias horas.

Sin embargo, lo que más la impactó fue el contexto. “A tres metros había un grupo de personas tomando mate como si nada, mientras la perra llevaba más de 12 horas así”, señaló.

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Indiferencia social

Más allá del estado del animal, la denunciante puso el foco en un problema más profundo: la falta de empatía frente al sufrimiento ajeno. “La indiferencia también mata”, expresó con dureza, y cuestionó la pasividad de quienes presenciaron la escena sin intervenir. En ese sentido, planteó que este tipo de situaciones reflejan una problemática social que se repite.

“Aprendimos a mirar para otro lado para no involucrarnos”, sostuvo, y advirtió que muchas veces son los rescatistas quienes terminan sosteniendo situaciones que deberían ser colectivas.

Además, apuntó a la ausencia del Estado en materia de protección animal, al señalar que este tipo de hechos evidencian la falta de políticas efectivas para prevenir el abandono y garantizar asistencia.

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Del impacto a la responsabilidad colectiva

El caso generó indignación en redes sociales, pero también abrió una pregunta incómoda: ¿alcanza con reaccionar desde la bronca?Para la rescatista, la respuesta es clara. “No alcanza con decir ‘qué horror’. Si no sos parte de la solución, sos parte del problema”, afirmó.

En esa línea, remarcó que los animales no necesitan solo compasión, sino intervención concreta ante situaciones de riesgo. Quienes deseen colaborar con la atención veterinaria y recuperación de la cachorra pueden hacerlo a través del alias: MirnaPavicich (NBCH).