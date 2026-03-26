Masiva marcha docente en Corrientes en rechazo al aumento del 6%: "30 mil pesos no nos sirven"

El clima de agitación social en la provincia alcanzó un nuevo pico de tensión este miércoles por la noche. Una multitudinaria movilización, que unió a los gremios SUTECO, ACDP y AMET con el fuerte ala de los Docentes Autoconvocados, colmó la plaza 25 de Mayo y se replicó en las principales ciudades del interior.

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El mensaje fue unánime: el conflicto ya no se limita a los descuentos, sino que apunta directamente a la política salarial del Ejecutivo.

Bajo la consigna "No al 6%", los oradores recordaron los episodios históricos de crisis en la provincia como una advertencia al gobernador. "Venimos a decirle a Juan Pablo Valdés que marque un freno; que le pregunte a su vicegobernador (Pedro Braillard Poccard) qué pasó en el 1.999 cuando nos enfrentaron", se escuchó durante uno de los discursos más encendidos frente a Casa de Gobierno.

El foco sobre Ana Miño

Tras la caída del ministro de Hacienda, la presión se trasladó ahora a la cartera educativa. Los manifestantes exigieron la renuncia de la ministra de Educación, Ana Miño, cuestionando sus recientes apariciones públicas. "Que se ponga de acuerdo en lo que va a decir; no puede decir tres cosas distintas el mismo día", reclamaron en referencia a las contradicciones de la funcionaria sobre la cantidad de días de paro y la aplicación de las sanciones económicas.

Los docentes calificaron los descuentos de hasta $800.000 como una "metida de mano en el bolsillo" que generó una indignación irreversible. "Tenemos que ir todos los estatales juntos a decir que esos 30 mil pesos no nos sirven ni para dos paquetes de papel higiénico", sentenciaron.

Un pliego de reclamos que excede lo salarial

La asamblea en la plaza dejó en claro que la lucha docente busca ahora una reforma estructural en las condiciones laborales y de jubilación. El petitorio presentado incluye:

Derogación del Decreto N° 355/24 (que creó el cuestionado Código 632).

Salario inicial por encima de la línea de pobreza (actualmente en $1,1 millones según ISEPCi).

Blanqueo total de las sumas fijas en negro.

Funcionamiento del IOSCOR en toda la provincia y escuelas en condiciones edilicias dignas.

Respeto irrestricto al derecho a huelga e intangibilidad salarial.

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Continuidad de las medidas

Pese al anuncio del reintegro de lo descontado, los docentes aseguraron que la "paz social" está lejos de recuperarse. Para este jueves y viernes, a partir de las 18, ya están convocadas nuevas concentraciones en todas las plazas de la provincia.

El conflicto docente se encamina así a cerrar la semana con un endurecimiento de las posturas, mientras el Gobierno aún busca un sucesor para el Ministerio de Hacienda que logre calmar las aguas financieras.