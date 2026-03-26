La dictadura en la UNNE: el desglose de legajos y víctimas facultad por facultad

En un acto cargado de simbolismo institucional, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) presentó los avances del proyecto de restitución y rectificación de legajos de miembros de su comunidad que fueron víctimas de la última dictadura militar.

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La iniciativa, que cuenta con el apoyo de las fiscalías federales de Corrientes, Chaco y Formosa, busca sanar una herida administrativa y ética que persistió por décadas en los archivos universitarios.

Sobre una base inicial de 155 registros provistos por la Justicia, la comisión de trabajo ya completó el análisis de 86 expedientes. El objetivo final es inscribir en cada uno de ellos la leyenda: “debieron interrumpir sus carreras universitarias o el ejercicio de la docencia y la enseñanza por detenciones ilegales cometidas por el terrorismo de Estado”.

Radiografía del alcance de la persecución

El informe técnico, presentado por el coordinador del proyecto, Aldo Avellaneda, reveló datos contundentes sobre cómo el aparato represivo impactó en las distintas facultades. De los legajos analizados hasta el momento, la distribución por unidades académicas muestra el siguiente panorama:

Arquitectura y Urbanismo: 55 legajos.

Derecho y Ciencias Políticas: 24 legajos.

Medicina: 20 legajos.

Ciencias Veterinarias: 15 legajos.

Ciencias Económicas: 14 legajos.

Ingeniería: 10 legajos.

Humanidades: 8 legajos.

El estudio destaca que más del 80% de las víctimas eran estudiantes al momento de los hechos, mientras que un 15% correspondía a personal docente y un 5% a no docentes.

Un dato doloroso que arroja la investigación es que la inmensa mayoría de estas personas nunca pudo retomar su vínculo con la universidad.

De "archivo administrativo" a "memoria viva"

“Asumimos el deber de rectificar los registros que por décadas ocultaron la verdad bajo términos administrativos injustos”, expresó el vicerrector de la UNNE, José Basterra.

Por su parte, el fiscal federal Diego Vigay resaltó que la propuesta surgió como una medida de reparación en los juicios de Lesa Humanidad, tras advertir la gran cantidad de víctimas que pertenecían a la comunidad de la UNNE.

El proceso no solo implica marcar los documentos, sino también la restitución de copias certificadas a los sobrevivientes o a sus familiares, transformando un papel burocrático en un acto de justicia histórica.

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Próximos pasos: publicación y acto central

La UNNE planea culminar el relevamiento total de los 155 legajos durante el resto del año. Además, la editorial universitaria EUDENE prepara una publicación especial para reconstruir las trayectorias vitales y académicas de los afectados.

El cierre de este proceso de reparación tendrá su hito el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando se realice el acto solemne de entrega de los legajos rectificados.