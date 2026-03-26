Corrientes invierte $1.600 millones en una planta de faena para abastecer al país

La infraestructura productiva en el norte correntino se prepara para un salto cualitativo. Con un avance de obra cercano al 80%, la nueva planta de faena de Ituzaingó entra en su fase de definiciones.

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El proyecto, que demanda una inversión provincial de $1.600 millones, se perfila como un establecimiento modelo diseñado para procesar tanto ganado bovino como bubalino en una de las cuencas más importantes de la provincia.

La obra, iniciada hace ocho meses en articulación entre el Ministerio de Producción y el municipio local, estima su finalización en un plazo de noventa días.

Una vez operativa, la planta permitirá a los productores de la zona completar el ciclo productivo sin necesidad de trasladar la hacienda a grandes distancias, fortaleciendo el esquema de valor agregado en origen.

Capacidad operativa y estándares de exportación

El ministro de Producción, Walter Chávez, destacó que el frigorífico tendrá una capacidad de faena de entre 120 y 150 cabezas por día. "Es una gran apuesta en una cuenca ganadera y bufalera muy importante. Generará nuevas oportunidades en una actividad que viene creciendo y que ya cuenta con productores comercializando carne de búfalo", señaló el funcionario.

El diseño de la planta contempla estrictas normativas del SENASA, incluyendo:

Corrales y mangas adaptadas: especialmente acondicionados para el manejo de búfalos.

Cámaras frigoríficas duales: permitirán el enfriamiento obligatorio de 24 horas para garantizar la sanidad.

Zonificación sanitaria: diferenciación técnica entre zonas "limpias" y "sucias" para cumplir con estándares internacionales.

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Del mercado local al tránsito federal

Aunque el objetivo inicial es abastecer el consumo de Ituzaingó y localidades vecinas, la infraestructura está preparada para obtener la habilitación de tránsito federal. Esto abriría las puertas para comercializar carne correntina en todo el país y, en una etapa posterior, proyectar la exportación.

Además, el proyecto original ya prevé una expansión hacia el Ciclo II, que consiste en el desposte y procesamiento avanzado de los cortes. Esta integración permitirá que la producción local no solo venda reses, sino productos procesados listos para las góndolas más exigentes.

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que la concreción de este frigorífico es posible gracias al uso estratégico del FODIN, una herramienta de financiamiento que busca transformar la materia prima correntina en productos finales de alto valor comercial.