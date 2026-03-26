Quini 6 Siempre Sale: un apostador de Corrientes ganó más de $266 millones

La ciudad correntina de Esquina amaneció hoy con un nuevo millonario. En el sorteo del Quini 6 realizado el miércoles por la noche, un apostador local fue el único beneficiario de la modalidad Siempre Sale, adjudicándose una cifra total de $266.295.924.

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La boleta ganadora, que contenía los números 03 - 10 - 18 - 27 - 33 - 39, fue registrada en la Agencia Oficial Nº 351. La noticia generó una rápida repercusión en la ciudad y en el ámbito de la Lotería Correntina, que celebró el impacto del premio en la provincia.

Un premio para la confianza local

Desde el organismo provincial no tardaron en felicitar al nuevo ganador: "Jugá en tu agencia oficial y seguí confiando en el juego que premia a los correntinos", expresaron a través de un comunicado oficial. Este tipo de premios de gran magnitud suelen dinamizar las agencias locales, incrementando la expectativa de los apostadores para los sorteos venideros.

El pozo del Siempre Sale suele repartirse entre quienes logran cinco aciertos si nadie llega a los seis, pero en esta oportunidad, la fortuna fue plena para el esquinense que logró la combinación perfecta.

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Próximo sorteo

Para quienes buscan emular la suerte del ganador correntino, el próximo sorteo del Quini 6 se llevará a cabo el domingo 29 de marzo a las 21:15 horas. Como es habitual, la transmisión se realizará desde la sala oficial de la Lotería de Santa Fe.

Se espera que el pozo acumulado para el resto de las modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) siga creciendo, manteniendo a Corrientes bajo el foco de la suerte nacional.