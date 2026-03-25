Millonario golpe comando en Corrientes: boqueteros saquearon un supermercado y se llevaron la recaudación

Un audaz golpe delictivo sacudió la tranquilidad en la zona sur de la ciudad de Corrientes. Una banda de boqueteros ingresó a una sucursal de la cadena de supermercados Depot y se alzó con la recaudación completa del último fin de semana, en un hecho que denota una planificación previa y conocimiento del movimiento interno del comercio.

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El robo fue descubierto en las primeras del lunes, cuando el personal llegó al establecimiento ubicado en la avenida Paysandú al 3.700 para iniciar la jornada laboral. Según confirmaron fuentes policiales a Perfil, uno de los empleados advirtió de inmediato un enorme boquete en una de las paredes exteriores que conecta con el salón principal.

Un botín millonario

Si bien la firma comercial aún se encuentra realizando el arqueo final para determinar el monto exacto de lo sustraído, trascendió de fuentes investigativas que la cifra robada se ubica entre los 10 y 15 millones de pesos.

El dinero corresponde a las ventas acumuladas del viernes, sábado y domingo, que permanecía resguardado en el local a la espera de ser bancarizado.

Los delincuentes habrían aprovechado la escasa circulación y la falta de vigilancia en el sector durante la madrugada para realizar el boquete sin ser detectados. Se presume que utilizaron herramientas de precisión para evitar activar sensores de movimiento en las zonas críticas del supermercado.

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Investigación en curso

Efectivos de la Comisaría jurisdiccional y peritos de la Policía de Corrientes trabajaron en el lugar recolectando huellas y analizando el rastro dejado por los autores del hecho. La investigación se centra ahora en el relevamiento de las cámaras de seguridad internas y de las inmediaciones de la avenida Paysandú para identificar el vehículo en el que se movilizaba la banda.

Hasta el momento no hay detenidos, aunque no se descarta que los asaltantes contaran con información sobre la ubicación del dinero y las vulnerabilidades edilicias del comercio.