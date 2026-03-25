El gobernador de Corrientes reclama a Nación $36.000 millones y fondos para obras clave

En medio de una relación aceitada con la Casa Rosada que ya le reportó $14.000 millones en ATN durante el primer trimestre, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, alista su desembarco en Buenos Aires para este viernes.

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El mandatario provincial buscará cerrar acuerdos pendientes y, fundamentalmente, asegurar el flujo de recursos que considera vitales para sostener la recaudación y la infraestructura local.

“Son gestiones que venimos haciendo, compensaciones que veníamos esperando hace mucho tiempo”, explicó Valdés. El botín que Corrientes tiene en la mira no es menor: el gobernador detalló que aún restan percibir $36.000 millones.

“Es un dinero que es de los correntinos y lo necesitamos para sostener nuestra recaudación”, afirmó con firmeza antes de su partida.

Obras estratégicas y el "factor Caputo"

Si bien no confirmó oficialmente todos los nombres de su hoja de ruta, se espera un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo es reactivar el financiamiento para tres pilares del desarrollo provincial:

Ruta Provincial 27: una vía clave para la producción y el turismo.

Puerto de Ituzaingó: cuya habilitación operativa se estima para mayo.

Aeropuerto de Paso de los Libres: una obra necesaria para la conectividad del sur provincial.

Caja de jubilaciones: el documento está "listo"

Uno de los puntos más sensibles de la relación Nación-Provincia es el déficit de la caja previsional. Valdés aseguró que el documento para el convenio de financiamiento ya pasó por revisiones y correcciones donde Corrientes obtuvo "concesiones".

“Nos dieron concesiones en ese convenio, queda un último repaso y ver si estamos para la firma”, precisó el mandatario, quien no descartó que la rúbrica se concrete este mismo viernes si la agenda de los funcionarios nacionales lo permite.

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La polémica por los descuentos docentes

En la previa de su viaje, Valdés también se refirió al conflicto con el sector educativo y la decisión de dar marcha atrás con los recortes salariales que habían encendido las protestas.

El gobernador buscó bajarle el tono a la controversia técnica: “Hubo un problema en la aplicación de la normativa vigente, un decreto que ya estaba. Nosotros no inventamos nada”, señaló, ratificando el reintegro que los docentes esperan ver reflejado este miércoles 25.