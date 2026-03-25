Chaco: el Gobierno oficializó el pago de sueldos de marzo para empleados públicos y jubilados

El Gobierno del Chaco confirmó el cronograma de pago de haberes de marzo 2026 para empleados públicos, que se concretará entre el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo a lo comunicado, los jubilados y pensionados de la administración pública provincial tendrán acreditados sus ingresos el martes 31 de marzo. El dinero podrá retirarse desde las 21 horas a través de cajeros automáticos, mientras que al día siguiente estará disponible por ventanilla bancaria.

Millonario golpe comando en Corrientes: boqueteros saquearon un supermercado y se llevaron la recaudación

En tanto, el miércoles 1 de abril será el turno de los trabajadores activos del Estado provincial, quienes también contarán con la acreditación de sus sueldos desde las 21 horas en la red de cajeros.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el esquema dispuesto "permite garantizar el pago en tiempo y forma de los salarios estatales, alcanzando tanto al sector activo como pasivo de la administración pública chaqueña".