Asumió el nuevo ministro de Hacienda en Corrientes: los ejes de su gestión y la advertencia de una economía nacional "planchada"

En un acto oficial cargado de urgencia política, el gobernador Juan Pablo Valdés tomó juramento a Héctor Ricardo Grachot como nuevo ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes. La designación llega para apagar el incendio generado por la renuncia de Marcelo Rivas Piasentini, eyectado del cargo tras el escándalo de los descuentos masivos en los haberes de marzo que dejaron a miles de docentes con sueldos mínimos.

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Tras asumir, Grachot calificó su llegada como una "decisión estratégica" del mandatario provincial y se apuró a cerrar el capítulo del conflicto salarial. “Lo que pasó fue desafortunado; vamos a trabajar para que no vuelva a ocurrir. Está todo solucionado: se reintegró el 100% de los códigos descontados”, afirmó el funcionario, buscando distender la relación con los sindicatos.

Los ejes de la gestión Grachot

En sus primeras declaraciones como titular de la cartera económica, Grachot definió los pilares que sostendrán su administración en este complejo escenario:

Sostenimiento del salario: garantizar la previsibilidad en el pago de haberes y evitar nuevas distorsiones en las liquidaciones.

Continuidad de la obra pública: mantener el ritmo de infraestructura con fondos propios y gestiones ante Nación.

Alineación política: seguir estrictamente los lineamientos fijados por el gobernador Valdés para el equilibrio fiscal.

Diálogo y pragmatismo económico

Consciente del malhumor social, el flamante ministro prometió una gestión de cercanía. “Nunca se cortó el diálogo con los gremios. Los gremialistas me conocen; mi gestión va a ser de puertas abiertas, todos los que me conocen saben que no tienen que pedir audiencia”, aseguró.

Sin embargo, el panorama que trazó sobre las cuentas públicas fue de cautela extrema. Grachot advirtió que la provincia enfrenta un escenario difícil debido a la macroeconomía argentina: "La economía nacional está planchada, la recaudación no crece y el consumo está caído. Las perspectivas son las que todos conocemos”, sentenció.

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Fondos nacionales y el Banco de Corrientes

Respecto a la relación con la Casa Rosada, Grachot se refirió a los $14.000 millones recibidos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante el primer trimestre. Aunque Corrientes fue la provincia más beneficiada, el ministro aclaró que los desembolsos llegaron "en cuotas" y que la gestión debe ser sumamente prolija para sostener los lineamientos fijados por Valdés.

Asimismo, adelantó que el próximo 16 de abril será una fecha clave para la administración financiera provincial. Ese día se llevará a cabo una asamblea donde se analizará el balance y el estado de situación del Banco de Corrientes, pieza fundamental para el financiamiento y la liquidez del distrito.